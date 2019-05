Jaký význam přisoudí lidé výběru kandidátů, kteří by měli prosazovat jejich zájmy v evropském soustátí, se ukáže už za pár dní: volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května. V pátek a v sobotu.

Naposledy velký pokles

Evropské volby se u nás zatím uskutečnily třikrát: v letech 2004, 2009 a 2014. Zatímco první dvoje byly z hlediska volební účasti poměrně vyrovnané, prozatím poslední volební klání zaznamenalo citelný sešup: jak celorepublikově, tak ve středních Čechách, kde se volební účast dosud pohybovala po stejných křivkách – jen s tím rozdílem, že v kraji byla téměř přesně o procento nad republikovým průměrem.

Volit poslance, kteří je budou zastupovat na zasedáních ve Štrasburku a na jednáních v Bruselu, prozatím nejvíce Středočechů přišlo v roce 2009. Tehdy jich bylo 286 tisíc; přesně 286 033. Volební účast v rámci kraje tedy dosáhla 29,35 procenta. Jen o dvě setinky méně, 29,33 procenta, to bylo při historicky prvních volbách našich evropských reprezentantů v roce 2004; své představy tehdy přišlo vyjádřit vhozením hlasovacího lísku do volební urny 270 679 obyvatel kraje. Naposledy se jich však dostavilo už jen 194 589. To bylo v roce 2014, kdy účast ve středních Čechách dosáhla pouhých 19,20 procenta.

Tehdy zájem Středočechů převýšil republikový průměr o rovné jedno procento: v celé zemi považovalo za důležité jít k urnám 18,20 procenta oprávněných voličů. Dlouhodobě vyšší pozornost věnovanou eurovolbám lze spatřovat u sousedů v Praze. Při těch posledních z roku 2014 byla volební účast v hlavním městě čtvrtinová; oproti Středočechům přišlo v metropoli volit o 6,62 procenta občanů více. V případě dvou předchozích voleb byly rozdíly poněkud nižší: v roce 2009 jen nepatrně, když volit přišlo o 6,38 procenta Pražanů víc – a napoprvé (v roce 2004) dosáhla převaha metropole 5,28 procenta.

Dvoje výsledky se opakovaly

Středočechy lze najít také mezi kandidáty – nicméně ti úspěšní se dají spočítat na prstech jedné ruky. Do nyní končícího europarlamentního týmu nastoupili jako zástupci regionu Luděk Niedermayer (TOP 09 a Starostové; Měchenice na Praze-západ) a Pavel Telička (tehdy za ANO, s nímž se v roce 2017 rozešel; Jíloviště na Praze-západ). V roce 2009 byli zvoleni Milan Cabrnoch (ODS; Kolín), Hynek Fajmon (ODS; Lysá nad Labem na Nymbursku) a Libor Rouček (ČSSD; Družec na Kladensku). A napoprvé, v roce 2004, uspěli titíž muži se stejnou stranickou příslušností: Cabrnoch, Fajmon a Rouček. Jednoznačně mezi českými europoslanci převažují politici z Prahy.

Účast ve volbách do Evropského parlamentu

Region 2004 2009 2014 Benešovsko 28,55 28,12 18,55 Berounsko 30,32 30,13 18,97 Kladensko 27,25 26,65 17,13 Kolínsko 28,22 27,83 17,52 Kutnohorsko 28,02 27,62 16,25 Mělnicko 26,89 26,09 16,38 Mladoboleslavsko 28,79 28,37 17,75 Nymbursko 28,30 28,22 18,86 Praha-východ 33,56 34,92 23,29 Praha-západ 36,23 36,93 26,12 Příbramsko 28,63 28,62 18,68 Rakovnicko 28,20 26,52 17,94 Středočeský kraj 29,33 29,35 19,20 Praha 34,61 35,73 25,82 Česká republika 28,32 28,22 18,20

Zdroj: Český statistický úřad prostřednictvím www.volby.cz; údaje v procentech