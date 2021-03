Zhasnutí nepotřebných světel prospěje nejen astronomům, jimž omezení světelného znečištění usnadní pozorování hvězdné oblohy. Pomůže neplýtvat – a prospěje to i našemu zdraví, připomněl místopředseda ČAS a předseda její odborné skupiny pro tmavou oblohu Pavel Suchan. S upozorněním na potřebu tmy ke zdravému spánku i pro tvorbu melatoninu v šišince neboli pineální žláze jak u lidí, tak i u dalších živočichů. Pro nás to má význam také kvůli posilování imunity; včetně odolnosti vůči koronaviru.

Kde je tma lepší světla?

Jako příklad hodný následování, kdy vítězí rozum a úspory, vyzdvihl Suchan Národní muzeum v Praze. To svá světla zhasíná právě ve 21 hodin. Podobně radí postupovat i jinde: reklamní a architektonické osvětlení si teď nikdo neužije. „Vyzýváme také provozovatele obchodů, aby zhasli své výlohy, když od 21 hodin nikdo kolem nechodí; ušetříte si peníze a příroda si od světla odpočine. Obce mohou na dobu zákazu vycházení tlumit své veřejné osvětlení na menší intenzitu,“ uvedl Suchan.

Jedním dechem dodává, že nejde o výzvu k omezení bezpečnosti, ale zbytečného svícení. Na ulicích, na parkovištích supermarketů, v průmyslových areálech, u památek, na které se v té chvíli nikdo nedívá. Naopak jde o výzvu k ochraně nočního prostředí a přírody, jejíž jsme součástí, a o upozornění, že v nynější nelehké době je opravdu zbytečné vyzařovat peníze do tmy.

Zapojit se podle Suchana mohou nejen instituce, podniky či firmy, ale také obce a města či jednotlivci. Ano, jde třeba i o zbytečné svícení na dvorku… Každého, kdo ohlásí, že se přidal, připomenou astronomové společně s dalšími partnery na webu www.svetelneznecisteni.cz.

Pár lidí, kvanta zvířat

Loni v dubnu, kdy ČAS zveřejnila svou první výzvu, již označuje za dodnes aktuální, připomněla i poznatky Tomáše Zelenky ze Zvole na Praze-západ, který zbytečné svícení monitoroval za pomocí fotopasti a částečně i celooblohové kamery. „Od 18. listopadu 2019 do 15. dubna 2020 prošli pod čtyřmi lampami dva lidé,“ konstatoval Zelenka. S tím, že oba chodci mířící „dolů do lesů“ navíc byli vybaveni čelovými svítilnami. Za svitu lamp, jež ve sledovaném období zářily 2133 hodin, ještě projelo 27 automobilů (přičemž všem svítily reflektory). A k tomu Zelenka nabídl výčet dalších tvorů, jež napočítal – a kteří by se bez svícení obešli: „96 kusů spárkaté zvěře, šestkrát jezevec, 28x liška, 26x kuna, čtyři bachyně, 36x zajíc, osmkrát výr velký, 16x puštík, 76x kočka a dva toulaví psi. Poslední měsíc hodně netopýrů, ale to se špatně počítá; to je frnk a je to pryč. Hmyz se začíná kupit.“