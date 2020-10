Současně policisté žádají občany, aby osobní kontakty maximálně omezili – a vždy, kdy je to možné, dali přednost kontaktu písemnému, elektronickému či telefonickému.

Omezení se týká mimo jiné pracovišť odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál. Šestice jeho kontaktních míst, která mají jasně definovanou svoji územní působnost, nyní otevírá pouze v pondělí mezi osmou a třináctou hodinou a ve středu, kdy jsou úřední hodiny odpoledne: od 12.00 do 17.00 hodin.

Žádoucí navíc je předem zavolat a domluvit si návštěvu na konkrétní den a hodinu; na kontaktních místech v Kladně (fungujícím pro okresy Kladno a Rakovník) a pro Prahu-venkov lze také využít internetový objednávkový systém.

Držitelé zbraní a zbrojních průkazů z Benešovska pak na středu 21. října nemohou návštěvu plánovat vůbec. Pracoviště v Benešově je kvůli nařízené karanténě uzavřené úplně, upozornila Suchánková. „Neodkladné záležitosti je možné vyřídit na kontaktním místě Praha-venkov, Křižíkova 8, Praha 8; s telefonním číslem 974 881 300,“ informovala mluvčí.

Rovněž šest pracovišť, z nichž jedno je v Praze, má také středočeská cizinecká policie. I tam platí omezení úředních hodin na pondělí od osmé ranní do třinácté a středu od poledne do páté odpolední. Alespoň takto je to stanoveno na většině služeben. Výjimku představuje pouze Kladno, kde stejně jako jinde mohou lidé přicházet pouze v lichém týdnu. Pro sudé týdny jsou tam aktuální stejné hodiny – avšak s jednodenním posunem: v úterý a ve čtvrtek.