Střední Čechy - Obrázky kraje jako z pohádky? Super! A střední Čechy jako z horroru? Také fajn. A vlastně možná ještě líp; tohle zaujme i přes emoce. Dosáhnout těchto cílů je smyslem ve čtvrtek 24. ledna otevírané filmové kanceláře. Spadá pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu a také se nachází v jejím sídle v Husově ulici v centru Prahy.

Posláním filmové kanceláře, vytvořené podle vzoru obdobných aktivit dalších krajů, je hlavně spolupráce s produkčními společnostmi. S cílem dostat zajímavé lokality kraje před objektivy filmových kamer. Tedy přilákat co nejvíc štábů; českých i zahraničních.

S tím, že jejich pobyt (zpravidla provázený obstojnou útratou) nejen podpoří místní podnikání, ale především přispěje k dlouhodobé propagaci kraje. To, že turisté mají značný zájem o návštěvu míst, kde se natáčelo, je známo nejen od nás, ale po celém světě; hlavně v Asii a USA. A týká se to nejen dokumentárních filmů, ale i těch hraných.

Střední Čechy přitom mohou nabídnout mnohem víc než jen natáčení na tak známých místech, jakými jsou třeba Křivoklát či Karlštejn, zdůrazňuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). A vlastně to vůbec nemusí být pouze architektonické skvosty.

„Máme krásné scenérie kolem Sázavy, Vltavy, lokality na Americe nebo v lesích,“ připomněla s dodatkem, že k představení zajímavých míst vyznačujících se mimořádnou fotogeničností už je připravena celá databáze lokací. Proč by filmaři měli vyhledávat lokace právě v ní, shrnula do několika slov: „Střední Čechy jsou obrovské – a krásné.“

Přenášet tyhle myšlenky až k filmařům a snažit se o to, aby nepochybovali o tom, že právě ve středních Čechách jim bude nejlíp nejen kvůli zdejším půvabům a šikovnosti místních, ale také s ohledem na blízkost Prahy, se má snažit tým filmové kanceláře, v jehož čele stojí Marek Černoch.

Zkušenost z politiky

Devětačtyřicetiletý syn zpěváka Karla Černocha je známý především jako politik, který se v minulosti proslavil například tím, že změnil dres a od Úsvitu konvertoval k ODS. Před vstupem do politiky se věnoval zpěvu a produkční činnosti, ale i létání; je kvalifikovaným pilotem dopravních letadel, a dokonce řídil výcvik dalších adeptů. Deníku řekl, že pevnou součástí jeho života je i film.

„Mám výhodu, že táta, než začal zpívat, léta dělal na Barrandově. Já v tomhle prostředí vyrůstal odmala: na záchodě jsme měli letiště, místo splachovadla bombu. U filmu mám spoustu přátel – a tohle pro mě bylo splněné přání,“ svěřil se.

Hejtmanka Jermanová oceňuje, že nový šéf filmové kanceláře má stejně jako ona zkušenost s prací v Poslanecké sněmovně. „Tam jsou všichni trošku herci, jinak politiku dělat nemůžou; je to jedno velké divadlo,“ konstatovala. S tím, že on se navíc dokáže s lidmi od kumštu domluvit a hovořit jejich řečí, což podle její vlastní zkušenosti není snadné. „Tahle pozice je o komunikaci – a tak vím, že je člověkem na svém místě,“ zdůraznila.

Pomoci s kontakty

Úkolem je filmaře nejen přilákat – podle Černochových slov skrývají netušené možnosti třeba areál Poldovky v Kladně nebo Památník Vojna u Příbrami – ale také nabídnout i další pomoc. Od doporučení vhodných míst pro konkrétní roční období až po zajišťování nezbytných povolení k natáčení či vyřizování uzavírek. „Kancelář usnadní a urychlí kontakt s místními subjekty,“ slibuje Černoch. Filmařům může třeba zprostředkovat kontakt se starosty.

Většina krajů už své filmové kanceláře provozuje; ta středočeská vzniká jako jedenáctá. Někteří ze zavedenějších konkurentů se chlubí tím, že partnerům dokážou pomáhat i operativně: nasměrovat je na ty správné lidi schopné pro natáčení zařídit a obstarat, co je sice nemožné, ale musí to být hned. Bude to tak fungovat i ve středních Čechách?

Deník to ve čtvrtek 24. ledna zkusil hypotetickým dotazem spolupracujícího režiséra, který právě dostal skvělý nápad, pro který se ale nic předem nepřipracovalo. Takže: mohla by kancelář poradit, jak do druhého dne obstarat cvičenou sovu, která mrkne okem na povel, výhledově obstarat vypuštěný rybník – a v létě pak pole s obilím, ve kterém nejsou vidět stopy od kol traktoru? „Nebudeme dělat práci za produkci,“ reagoval Černoch.

Ředitelka krajské turistické centrály Markéta Wernerová nicméně řekla, že poptat se by nebyl problém: „Máme kontakty na zooparky.“ Černoch pak uvedl, že v katalogu lokací připravených jako nabídka pro filmaře by se rybníků našlo hned několik. „Třeba i polovypuštěný,“ poznamenal.

Střední Čechy představovaly pro filmaře velké lákadlo už v minulosti. Dobře známé jsou třeba zdejší natáčení Ostře sledovaných vlaků, Mostu u Remagenu, Slavností sněženek nebo parodie na westerny Limonádový Joe. I řady pohádek od Princezny se zlatou hvězdnou na čela až třeba po snímek Anděl Páně. Stejně jako četných filmů zahraničních.

O některých místech se přitom téměř neví, že se tam natáčelo, upozornila ve čtvrtek hejtmanka. Výslovně zmínila vznik komedie Křtiny v Krhanicích na Benešovsku, kde kdysi dělala starostku. Z jejího pohledu jsou důležité nejenom samotné natočené snímky, ale i takzvané filmy o filmu, které doplňují třeba premiérová uvedení nebo jako bonusy filmy na DVD nosičích.

Přínos pobytu filmařů- Film nebo televizní pořad může ukázat atraktivní místa regionu (včetně těch méně známých) a tím lákat další turisty

- Natáčecí štáby se v regionu ubytují a také se stravují v lokálních restauracích

- Filmaři využívají místní odborníky – od maskérů a vlásenkářek po umělecké truhláře či kováře

- Filmaři si najímají dopravu, spolupracovníky do místních štábů, herce i komparzisty; pronajímají si lokace a techniku

Zdroj: hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová