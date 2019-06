Kutnohorsko - Vedro úmorné a bouřky úporné. To je varování týkající se sobotního počasí, s nímž v pátek 14. června přišli meteorologové. Výstraha se vztahuje na celé území Středočeského kraje včetně Prahy (a rovněž na sousedy v pásu na centrální části republiky, který zasahuje celé území od severu k jihu).

Bouřka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Varování před silnými bouřkami platí od sobotní 14. hodiny do nedělní šesté ranní. A někde, zdá se, to může vypadat, jako když nebe otevřelo okno do pekla.