/VIDEO, FOTOGALERIE/ Netradiční zásah čekal na profesionální hasiče z Říčan na Praze-východ, kteří ve čtvrtek 17. října odpoledne vyjedli do Jevan. Do akce nešli sami, ale přizvali si na pomoc policisty s přesnou muškou a speciálními puškami: odstřelovače.

K zneškodnění tlakové láhve pomohli policejní odstřelovači. | Foto: HZS Středočeského kraje

Tohle sdělení už zasvěceným mnohé napoví: nejspíš bylo třeba řešit problém s nestabilní tlakovou láhví. Přesně tak to skutečně bylo, avšak nejednalo se o tlakovou láhev rozžhavenou požárem, jak by snad leckdo předpokládal. Šlo o závadu, přičemž se hasiči vrátili na místo, kde už v rámci technické pomoci asistovali v týdnu. Vydali se zkontrolovat tlakovou láhev s acetylenem, která měla poškozený vypouštěcí ventil. Při předchozím zásahu byla uložena do vody.