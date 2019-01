Mladá Boleslav - Jedna ze zasedacích místností Vzdělávacího centra na Karmeli v Mladé Boleslavi patřila výhradně ženám, z nichž mnohé se navzájem viděly úplně poprvé. Konalo se tam totiž Fórum mladoboleslavských žen.

Fórum mladoboleslavských žen a jejich první setkání | Foto: Archiv Fórum mladoboleslavských žen

Na dvě desítky žen, které spojuje především to, že žijí v Mladé Boleslavi, se sešlo na pozvání Jiřiny Hančarové a Jany Krumpholcové. Přestože nápad vznikl na jednání komise pro výchovu a vzdělávání, obě dámy zdůraznily, že setkání žen je ryze apolitické.

„Podle nás chybí ve městě ženský pohled na věc, v politice je žen jen málo, rada města v Mladé Boleslavi je v tuhle chvíli ryze pánský klub. A jsou věci, které by nám život ve městě mohly zpříjemnit, a prosadit či napravit je není složité, ale muži je prostě nevidí," vysvětlila Jiřina Hančarová.

A právě proto sezvala spolu s Janou Krumpholcovou nejen boleslavské zastupitelky, ale aktivní ženy ze všech možných oblastí a oborů, ke společnému stolu. Pozvání přijala i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová, která diskutovala na téma slaďování pracovního a soukromého života.

Myšlenky, nápady, návrhy

Na více než dvouhodinovém setkání padla celá řada zajímavých myšlenek a nápadů, z nichž se některé pokusí realizovat či uvést do života. Další návrhy hodlají pomocí zúčastněných zastupitelek prosazovat na vedení města či požádat o pomoc firmu Škoda Auto.

„Bouřlivá byla diskuze na téma školky, ukázalo se totiž, že jejich provozní doba je v mnoha případech nevyhovující. To je zrovna věc, kterou by město mohlo a mělo podpořit. Jde jen o rozšíření provozní doby tak, aby ženy nemusely být v práci ve stresu, že nestihnou například do čtyř hodin vyzvednout dítě. Déle otevřených školek je tu jen velmi málo, přitom jejich zřizovatelem je město," uvedla příklad Jiřina Hančarová.

Řeč ale přišla i na podporu cyklistů, zdravých škol, zeleně ve městě nebo prostor pro sportování mládeže a vůbec jejich podporu.

Čtěte také: Ministryně Karla Šlechtová aneb Karlička: Žiju!