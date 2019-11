Členka krajského výboru tohoto hnutí Petra Pecková se pozastavuje nad tím, že ačkoli program dotací pro obce na rekonstrukci či rozšiřování vodovodů a kanalizace schválilo krajské zastupitelstvo teprve v pondělí 25. listopadu, ona coby starostka Mnichovic dostala od soukromé firmy nabídku na zpracování žádosti o dotaci přesně o měsíc dřív.

Konkrétně jí nabídku na zprostředkování dotace předložila „firma Marka Semeráda“. Zjevně míní společnost Artendr z Velkého Oseku, jež se vedle administrace veřejných zakázek specializuje právě na přípravu žádostí o dotace.

Informace známé předčasně

„Už 25. října jsem obdržela e-mail s nabídkou na zpracování dotační žádosti na vodovody, kanalizace, rybníky a malé vodní nádrže. U loga soukromé firmy nechybělo logo Středočeského kraje a podmínky dotačního titulu,“ uvedla ve středu starostka Pecková. S dodatkem, že právě tam si přečetla, že žádosti by se měly podávat ve druhé polovině ledna.

„Chtěla jsem si dohledat další informace, ale zjistila jsem, že tento dotační titul nebyl krajem ještě vůbec schválen a uveřejněn,“ durdí se. S tím, že jí přijde nefér, že zatímco někdo má o připravovaných dotačních titulech informace s předstihem, jiní nevědí nic.

„Připravené a úspěšné mají být tedy jen ty obce, které se obrátí na poradenskou firmu pana Semeráda?“ táže se Pecková s očividnou nelibostí. Míní, že Semerád, který je také starostou městysu Cerhenice a v minulosti býval náměstkem hejtmana s kompetencí pro oblast zemědělství a životního prostředí a rovněž významnou tváří středočeské ČSSD, má dodnes nadstandardní přístup k informacím.

Dobré kontakty jsou základ

To, že vědět a orientovat se je jeho práce, Deníku ve středu potvrdil sám Semerád. Upozornil, že nyní už není politikem, ale podnikatelem, kterého živí právě dotace. „Informace si dokážu opatřit – a jak, to je moje know-how,“ prohlásil. Přece jen však něco naznačil. „Na Středočeském kraji i jinde mám velmi dobré kontakty,“ uvedl – a rovnou připomněl, že užitek z téhle výhody může mít každý, kdo projeví zájem. „Nabízím spolupráci všem starostům, kteří by spolupracovat chtěli…“

Semerád Deníku výslovně řekl, že na rozdíl od jiných on není líný a hloupý, ale pracovitý a chytrý. „A hlavně – už nejsem politik a jediným mým cílem je vydělat dost peněz,“ konstatoval. Další kritika hnutí STAN mu tak může znít spíše jako reklama na to, jak je v oboru získávání dotací zdatný.

„Již v loňském roce informovala média o až nadpřirozené úspěšnosti městysu Cerhenice při získávání dotací z programů Středočeského kraje. Právě zde je Semerád starostou,“ upozornila Pecková, jež to však jako pochvalu nemíní. „Zdá se, že nadstandardní informace Marek Semerád získává stále – a umí je také šikovně zobchodovat,“ ohrazuje se starostka jménem středočeské organizace STAN.

Nejde o nic utajovaného

Náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství (kam se řadí i krajské dotace na vodovody a kanalizace) a v minulosti býval středočeským hejtmanem v době, kdy pod ním Semerád náměstkoval, Deníku řekl, že informace, které má společnost Artendr k dispozici, nepocházejí od něho. A nemyslí si ani, že by jejich zdrojem byl přehled usnesení středočeských radních, zveřejňovaných na webu krajského úřadu, kde lze dohledat, že návrh na vyhlášení dotačního programu rada kraje projednala a doporučila zastupitelům ke schválení.

„Ještě předtím byl tento materiál diskutován na výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství, který má 15 členů,“ řekl Petera, podle jehož slov nelze vyloučit, že Semerádovy informace pocházejí od některého z nich. Ti měli navrhovaný dokument k dispozici už zhruba před dvěma až třemi měsíci.

Navíc se dotační pravidla proti předchozímu roku prakticky nemění – jen se maximální výše poskytované dotace zvedla na tři miliony korun. Helena Frintová z kanceláře hejtmanky navíc uvedla, že právě o tom, že se tento dotační titul chystá i pro rok 2020, byla řeč už na letním setkání vedení kraje se starosty.

Petera dále zdůraznil, že Semerád již není členem ČSSD. „Členství mu skončilo v letošním roce,“ konstatoval. Upozornil dále, že přidělení dotací navrhuje šestičlenná komise, v níž se rozhoduje anonymním hlasováním – a členy této komise nejmenují politici ani úředníci z odboru životního prostředí; složení komise určuje právě zmiňovaný výbor zastupitelstva.

Jenom předvolební boj?

Odpoledne krajský úřad zveřejnil Peterovo písemné vyjádření. Starostku Peckovou náměstek hejtmanky ujišťuje, že v úvahách o nabízení jednoho z dotačních titulů kraje jen vyvoleným se „hluboce mýlí“. „Je od ní krajně nefér, že ve své předvolební kampani využívá šíření lží a nesmyslů,“ uvádí s odkazem na zájem Peckové o první místo na kandidátce STAN pro krajské volby – což znamená kandidaturu na hejtmanku.

Vyjádření zdůrazňuje, že dotační titul prochází standardním procesem schvalování a veřejnost je o něm informována. „Pokud obce mají zájem o dotace na projekty, které je možné z tohoto fondu financovat, pak informace samozřejmě dostanou. Je pro nás v tomto směru nepředstavitelná jakákoliv diskriminace,“ uvádí.

Potvrzuje dále, že informace zazněly na již tradičním setkání vedení kraje se středočeskými starosty a primátory, které se konalo 18. června v pražském Cubex Centru. „Dotační titul byl dále projednáván za účasti zástupců STAN na výboru pro životní prostředí a zemědělství. V tomto výboru má hnutí STAN hned čtyři členy,“ uvádí dále Petera v písemném stanovisku.