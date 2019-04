Střední Čechy – Kde se nejchudším rodinám žije nejtíživěji? Vypadá to, že spíše než o regiony, které mají pověst nejméně rozvinutých, jde ve středních Čechách o oblasti, jež jsou nejvíc zalidněny. Naznačují to alespoň podklady pro krajské zastupitele určené k pondělnímu rozhodování o příspěvcích v rámci projektu Obědy do škol.

Jeho posláním je zajistit předškolákům a žákům z rodin ohrožených chudobou a sociálním vyloučením hodnotnou stravu – přičemž nejde jen nejen o to poskytnout jim samotné jídlo a pití, ale také je zapojit do procesu školního stravování. Prostě: postarat se, aby tyto děti nezůstaly osamoceně stát stranou ve chvíli, kdy se jejich spolužáci vypraví do školní jídelny – a to jen z toho důvodu, že rodiče nenašli peníze na zaplacení jídla.