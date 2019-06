Republikový podíl dětí ve věku od 0 do 14 let je podle aktuálních dat od Českého statistického úřadu na úrovni 15,9 procenta. V Praze je dětí „pouze“ 15,79 procenta ve srovnání se Středočeským krajem, kde je v tomto věkovém rozmezí 17,67 procenta dětí, což v absolutních číslech znamená 241 941 dětí. Druhý „nejmladší“ kraj je potom Liberecký, ale zaostává: podíl dětí je 16,22 procenta.

Nejsilnějšími okresy, co se týká poměru dětí do 14 let, jsou potom okresy Praha-východ (21,17 procenta) a Praha-západ (20,91 procenta). Na třetím místě je potom Beroun s 17,68 procenta dětí. Naopak nejméně dětí můžete nalézt v Kutné Hoře, zde jich je pouze 15,36 procenta; dále v Příbrami (15,55 procenta) a Rakovníku (15,64 procenta). Zbytek okresů se pohybuje kolem 16 procent.

Situace je ze statistického pohledu velmi zajímavá, co se týká průměrného věku v jednotlivých obcích Středočeského kraje. Zatímco v „nejmladší“ obci je věkový průměr 31,55 roku - jedná se o Chýni v Praze-západ, kde je dětí ve věku od 0 do 14 let 30,47 procenta, nejstarší obec v kraji je Bludov na Kutnohorsku. Tam je věkový průměr 54,63 roku a dětí tam je přesně 4,17 procenta. V absolutních číslech to znamená 24 obyvatel, dítě tam je podle statistiky pouze jedno.

Podobně na tom je Hradiště na Benešovsku. Žije tam 24 obyvatel a mezi nimi pouze jedno dítě, což dělá 4,17 procenta dětí; průměrný věk tam je 50,46 roku. Absolutní anomálií je ve statistice pak jen obec Čejkovice na Kutnohorsku, kde žije 31 obyvatel a statistika neuvádí žádné dítě.

Pětice nejlidnatějších měst ve Středočeském kraji je potom pod celokrajským průměrem. Největším městem, co se týká počtu obyvatel, je Kladno. Má 69 054 obyvatel, ve věku do 14 let jich má 10 994, což znamená 15,92 procenta dětí; průměrný věk je 42,45 roku. O něco „mladší“ je druhé největší město ve středních Čechách, a sice Mladá Boleslav s 44 489 obyvateli. Dětí tam žije 6 432, což je 14,46 procenta. Průměrný věk je 43,74 roku. Na třetím místě je potom Příbram: 32 642 obyvatel, z toho 4 805 dětí, což je 14,72 procenta. Průměrný věk je potom 43,74 roku.

Deset nejlidnatějších měst ve Středočeském kraji

Obec Okres Kraj Celkem obyvatel Obyvatel 0-14 Obyvatel 0-14 (%) Průměrný věk Kladno Kladno Středočeský 69 054 10 994 15,92 42,45 Mladá Boleslav Mladá Boleslav Středočeský 44 489 6 432 14,46 42,42 Příbram Příbram Středočeský 32 642 4 805 14,72 43,74 Kolín Kolín Středočeský 31 690 5 009 15,81 42,73 Kutná Hora Kutná Hora Středočeský 20 580 3 066 14,90 43,05 Beroun Beroun Středočeský 19 510 3 457 17,72 41,54 Mělník Mělník Středočeský 19 486 3 180 16,32 42,89 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Praha-východ Středočeský 19 136 3 564 18,62 40,46 Kralupy nad Vltavou Mělník Středočeský 18 194 2 844 15,63 42,56 Benešov Benešov Středočeský 16 656 2 625 15,76 42,75

Deset nejstarších měst a obcí ve Středočeském kraji dle průměrného věku

Obec Okres Průměrný věk Bludov Kutná Hora 54,63 Velká Chmelištná Rakovník 53,30 Vlkov pod Oškobrhem Nymburk 51,68 Horušice Kutná Hora 51,48 Čejkovice Kutná Hora 51,48 Třebětín Kutná Hora 51,01 Hradiště Benešov 50,46 Chleby Benešov 50,40 Zalešany Kolín 50,36 Soběšín Kutná Hora 50,11

Deset měst s největším podílem obyvatel 0 – 14 let v procentech ve středních Čechách

Obec Okres Kraj Celkem obyvatel Obyvatel 0-14 Obyvatel 0-14 (v %) Průměrný věk Chýně Praha-západ Středočeský 3 390 1 033 30,47 31,55 Jenštejn Praha-východ Středočeský 1 247 345 27,67 34,67 Květnice Praha-východ Středočeský 1 660 459 27,65 34,17 Nupaky Praha-východ Středočeský 1 778 488 27,45 32,29 Svémyslice Praha-východ Středočeský 498 136 27,31 32,92 Nehvizdy Praha-východ Středočeský 3 398 920 27,07 32,88 Drahňovice Benešov Středočeský 98 26 26,53 36,90 Herink Praha-východ Středočeský 740 196 26,49 33,10 Babice Praha-východ Středočeský 1 194 316 26,47 35,27 Nová Ves Praha-východ Středočeský 1 345 354 26,32 32,53

Zdroj: ČSÚ, dopočty Deník Data