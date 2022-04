„Během svého dlouhého působení na očním oddělení se věnoval operacím katarakty, zavedl operace pod mikroskopem a implantace nitroočních čoček. Byl oblíbeným dětským oftalmologem, jeho znalosti v dětské oftalmologii nepochybně přesahovaly svým významem hranice regionu, dodnes na našem oddělení kontrolujeme pacienty i ve vyšším věku, které jako děti primář Uher úspěšně operoval,“ prozradil primář očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín Pavel Rezek.

Očním oddělením Miroslav Uher prošel opravdu od píky, tedy od absolventa, přes funkce sekundáře, staršího sekundáře až k pozici primáře, jímž byl jmenován v roce 1967. „Oddělení vedl dlouhých 32 let až do roku 1999, kdy na svou žádost odešel do důchodu. S oftalmologií ale neskončil. Ještě řadu let pracoval jako ambulantní oftalmolog v Kolíně a jako ikona očního lékařství v tomto regionu byl pacienty vyhledáván a oblíben,“ dodal k Uhrově profesnímu životu Pavel Rezek.

OBRAZEM: Fotografovy nedožité sté narozeniny připomněla výstava z jeho tvorby

Na začátku Uhrovy kariéry přitom nebylo vůbec jasné, kde bude působit. Svoje studia 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze završil v roce 1956. V té době vlastně ani nepřemýšlel, že se stane oftalmologem. Vzhledem k tomu, že v té době byli absolventi lékařských fakult do zaměstnání rozdělováni na základě tak zvaných umístěnek, bylo velkou loterií kam, kdo půjde. U čerstvého absolventa Miroslava Uhra zasáhlo štěstí hned dvakrát. Dostal umístěnku do svého rodného Kolína a vzhledem k tomu, že v nemocnici nebylo v tu dobu jiné volné místo než na očním oddělení, tak nastoupil jako mladý oftalmolog.

„Vážený pane primáři, dovoluji si Vám, z celého srdce a jménem všeho personálu očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín, popřát hodně zdraví a štěstí do dalších let Vašeho úspěšného života,“ vyslovil přání na závěr Pavel Rezek.

Miroslav Uher

Narodil se 3. dubna 1932 v Kolíně.

Dlouhých 32 let vedl oční oddělení Oblastní nemocnice Kolín.

V mimopracovním životě byl sportovně založený, byl výborný tenista i lyžař.

Měl rád cestování, hlavně k moři, kde náruživě holdoval své zálibě v potápění.

Své volné chvíle, pokud nebyl na cestách, rád trávil v přírodě na své chatě.

U příležitosti 80. narozenin a za zásluhy o rozvoj města byl Spolkovou radou Kolína jmenován osobností Kolína.