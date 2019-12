Třebaže webové stránky žádnou novinku v tomto směru nezmiňují, zprávy o tom, že v nemocnici řádí kryptovirus, který vyřadil počítačovou síť a nefunguje ani řada přístrojů, se z rádia, televize i z internetu valily od rána. A důsledky kybernetického útoku vzali lidé na vědomí: areál nemocnice se nečekaně vylidnil a ambulance nabízejí nové termíny. Návrat k normálu nebude trvat v řádu hodin, ale zřejmě to bude trvat nejméně v řádu dnů. Nejméně.

Nikdo není ohrožen

Ačkoli nové pacienty nemocnice nepřijímá, již hospitalizovaní lidé ani jejich blízcí se nemusí strachovat. Nemocnice funguje v provizorním režimu – jako v dobách, kdy ještě počítače neexistovaly. Třeba laboratoř pracuje, byť výsledky nemůže předávat lékařům elektronicky; funguje to postaru: na papíře. A ředitel Roman Mrva připomněl, že také porody se odehrály bez komplikací.

Záchranná služba vozí pacienty do nemocnic v okolí – do pražské Krče, Sedlčan, Příbrami a Říčan. Kvůli delším časovým dojezdům byla v Benešově posílena služba, řekla Deníku mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. „Běžně tam slouží dva týmy RZP, tedy velké sanitky se záchranářskou posádkou, a jedno auto s lékařem; přidali jsme jednu posádku RZP,“ konstatovala mluvčí.

S tím, že záchranáři byli připraveni i na takzvané sekundární transporty, tedy na převozy pacientů mezi nemocnicemi; těch však nebylo zapotřebí. „Troufám si říct, že stav, který nastal, pacienty neohrozí,“ míní Effenbergerová. Za daných okolností je vlastně výhodou, že pacienti ve velmi vážném stavu jsou i za normálních okolností transportováni do nemocnic v Praze: u těch nejtěžších případů se vlastně nic nemění.

Nová opatření? Zatím ne

„Situaci máme pod kontrolou,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež coby obyvatelka Benešova má s pobytem v tamní nemocnici i osobní zkušenosti. „Jsou přijímána veškerá opatření pro co nejrychlejší obnovení běžného provozu tak, aby se omezení co nejméně dotklo pacientů,“ doplnila.

Hejtmanka uvedla, že ostatní krajské nemocnice podobným komplikacím nečelí. A podle zjištění Deníku ani v reakci na benešovský malér nechystají bezprostřední změny: dál budou využívat dosavadní systémy ochrany a pravidelně pořizovat zálohy dat. „Neděláme nyní nic výjimečného,“ řekla Hana Kopalová z ředitelství Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

Že jakákoli speciální opatření nejsou na pořadu dne, potvrdila i Hana Plačková z Oblastní nemocnice Kladno. „Ochranu před kyberútokem máme zajištěnou jak hardwarově, tak softwarově – a neustále pracujeme na jejím zdokonalování. Zálohy probíhají na několika úrovních včetně záloh na disky mimo počítačovou síť,“ konstatovala Plačková. S dodatkem, že v minulosti nemocnice nečelila žádnému počítačovému útoku. „A doufám, že to tak zůstane,“ podotkla.

Všechno teprve ukáže další vývoj

- Pohled Policie ČR: V dané věci jsme začali šetřit z moci úřední – tedy poté, co jsme zachytili informace v médiích a na sociálních sítích. Na místo vyjeli jak benešovští kriminalisté, tak specialisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie. Úzce spolupracujeme s IT specialisty nemocnice a zajišťujeme veškeré důkazy a podklady. Na to, jakým způsobem bude věc vyhodnocena, je zatím příliš brzy; stejně jako na právní kvalifikaci. (Zdroj: mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková)



- Pohled zdravotní pojišťovny: Celá událost je zatím příliš čerstvá a informace o ní zatím příliš kusé na to, aby bylo možno seriózně poskytnout jakékoliv relevantní informace. Každopádně: poskytovatel zdravotních služeb, který je z jakéhokoliv důvodu nucen omezit provoz, má povinnost informovat klienty o tom, kam jinam se mají obrátit se svým problémem.

(Zdroj: mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň)