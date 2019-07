Svým rozsahem je podstatně větší akcí oprava D1. Eurovia zde začala s opravou úseku mezi kilometry 2,3 a 11,2. Akce odstartovala nakonec o dva dny později, než bylo v plánu. Původně se mělo začít v pátek večer, premiér Andrej Babiš však požádal ŘSD, aby omezení začalo až v noci z neděle na pondělí. Daňové poplatníky to zřejmě na několik milionů korun. Eurovia totiž žádá platbu za zpoždění prací.

Letošní uzavírka je naplánována do října, pokračovat bude opět příští rok v létě. Kromě opravy povrchu vozovky se budou opravovat i mosty.

Uzavřen bude i dálniční sjezd

V každém směru ubude jeden pruh, práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici, konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov. Ten bude v první fázi uzavřen. Na konci srpna pak bude několik dní uzavřena větev z D0 na Brno a doprava povede po vyznačených objízdných trasách.

O víkendu začala navíc další oprava D10, tentokrát v úseku mezi Radonicemi a Svémyslicemi. Zakázku za 116,7 milionů korun získala podle registru smluv společnost M-Silnice.

Oprava se týká levého směru D10 ve směru do Prahy na kilometrech 3,6-7,6, potrvá do 6. října. Doprava bude v režimu 1/1 + 2, měly by tedy zůstat zúžené čtyři proudy.

Křižovatka musí odpovídat normě

V rámci stavby dojde nejen ke kompletní opravě levého pásu, ale také k úpravě křižovatky Radonice. „V rámci stavebních prací bude prodloužen odbočovací pruh pro nájezd do tohoto mimo- úrovňového křížení na délku 260 metrů. Jeho současná délka neodpovídá normovým požadavkům,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.