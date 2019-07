V pondělí 1. července krajští radní schválili jmenování Zuzany Vojtové, jež úspěšně prošla výběrovým řízením. Funkce se ujme s účinnosti od 15. července. Skončí tím provizorní období, kdy po nečekaném odchodu předchozí ředitelky Markéty Wernerové, jež ve funkci strávila necelý rok, byl v březnu vedením SCCR dočasně pověřen vedoucí krajské filmové kanceláře Marek Černoch.

Vojtová přichází do služeb středočeského hejtmanství ze státní příspěvkové organizace CzechTourism. Krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) nicméně připomněl, že její zkušenosti s cestovním ruchem jsou mnohem bohatší a dlouhodobější – a to na různých úrovních. „Od června 2006 do března 2018 vykonávala funkci ředitelky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a od listopadu 2010 do prosince 2018 byla předsedkyní Asociace organizací cestovního ruchu,“ uvedl Draxler.

Nová ředitelka krajské turistické centrály, jež v minulosti také vedla Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity v Brně (to návštěvníkům přibližuje genetiku, odkaz a dílo Gregora Johanna Mendela), přichází z nynějšího postu manažerky komunikace B2B České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. B2B – či také business-to-business – je označením typu obchodních vztahů zaměřených především na vlastní proces obchodování, a to zpravidla s využitím vzájemné komunikace ve světě elektroniky. Liší se od B2C (business-to-consumer) s důrazem na pozornost věnovanou zákazníkovi.

Po Wernerové, jež do SCCR přinesla zkušenosti se západu Čech, tak má středočeská turistická centrála ředitelku pocházející z jihu Moravy. Pro potřeby cestovního ruchu Vojtová v minulosti mimo jiné propagovala koncept představení dílčích atraktivit (zážitků i služeb) pod společným názvem, který spojí či zastřeší nabídku různých partnerů dostupnou v jednom místě a čase – a to navíc s konkrétním za měřením na vybranou cílovou skupinu.