Jako svou nejvýraznější nástupní vizi to v pondělí 5. srpna zdůraznila manažerka, jež do středních Čech přináší zkušenosti s prací pro rozvoj cestovního ruchu na jihu Moravy (a také z vedení Asociace organizací cestovního ruchu i z vládní agentury Czechtourism, v níž však působila teprve od letošního dubna a strávila tam pouhé tři měsíce).

Připomněla, že bude usilovat o užší spolupráci s dalšími partnery v regionu – napříč veřejnou i soukromou sférou – tak, aby se podařilo připravit komplexní nabídku turistických programů a produktů. Prostě: návštěvník musí dostat naservírovány všechny lahůdky regionu bez ohledu na to, kdo je připravil – a k tomuto cíli je třeba, aby všichni, kdo v rámci kraje působí v oblasti cestovního ruchu, táhli za jeden provaz.

„Středočeská centrála cestovního ruchu má na starosti destinační management a marketing středních Čech v oblasti cestovního ruchu, “ připomněla Vojtová. Naznačila, že tyto cíle se může podařit naplnit jen díky spolupráci s dalšími partnery, kteří mají společné zájmy a cíle. Na webových stránkách krajské turistické centrály, jež mají adresu www.centralbohemia.cz, Deník po jejím nástupu zaznamenal zviditelnění nabídky možností, kam vyrazit s dětmi (což je nyní o prázdninách obzvlášť aktuální), a přehledu nejvýraznějších aktivit kraje, uspořádaných podle jednotlivých regionů.

Vítězka výběrového Vojtová, o jejímž jmenování rozhodli středočeští radní s účinnosti od 15. července, vystřídala v čele krajské turistické centrály exposlance Marka Černocha, který je nyní vedoucím středočeské filmové kanceláře. Dočasně byl pověřen řízením po odchodu předchozí ředitelky, exposlankyně Markéty Wernerové.

Od roku 2017, kdy Středočeská centrála cestovního ruchu vznikla jako příspěvková organizace kraje, je Vojtová již třetí ředitelkou. Dvě její předchůdkyně shodně opustily funkci po roce působení. První ředitelka Nora Dolanská přešla do středočeských služeb z Prahy, Wernerová přišla z Karlovarska. To, že cílem jejich působení je přilákat více návštěvníků (případně částečně ulevit turisty přeplněné Praze, kam by se návštěvníci ubytovaní ve středních Čechách mohli vydávat jen na výlety) a přimět je k prodloužení pobytu v minulosti zdůrazňovaly obě předchozí ředitelky – a o stejných cílích pro turistický ruch v kraji dlouhodobě hovoří také regionální politici; doslova napříč politickým spektrem.

Nejnovější údaje Českého statistického úřadu o návštěvnosti hotelů a dalších hromadných ubytovacích zařízení, dostupné pro první čtvrtletí letošního roku, však stoupající trend neukazují. Naopak: počet hostů se snížil o 0,3 procenta a počet přenocování o 2,4 procenta. Na vině byl březnový pokles počtu hostů i přenocování. Průměrná doba pobytu jednoho hosta dosahuje 2,24 noci, což je o 0,45 noci pod republikovým průměrem.

Zhruba tři čtvrtiny návštěvníků dlouhodobě představují obyvatelé České republiky. Podíl cizinců však pozvolna roste. Prim mezi nimi hrají Němci; s odstupem následují Slováci, Číňané, Rakušané a Jihokorejci. U návštěvníků z jihovýchodní Asie zaznamenaly statistiky výrazný nárůst – současně však upozorňují, že zůstávají většinou na jedinou noc. „Nejvěrnějšími“ návštěvníky s nejdelším pobytem jsou dlouhodobě Rusové.

Časté komentáře k těmto číslům připomínají blízkost hlavního města, odkud přijíždí hodně návštěvníků jen na krátké výlety bez přenocování – a doslova davy Pražanů pak sice do středních Čech jezdí pravidelně, ale tráví volný čas ve svých víkendových sídlech. Někdy lze dokonce zaslechnout názor, že právě kvůli množství chat a chalup nelze středočeská čísla postihující návštěvnost porovnávat se zbytkem republiky.

K nejdiskutovanějším aktivitám na podporu cestovního ruchu ve středních Čechách se loni zařadily spolupráce s organizátory oslav 115. narozenin motocyklové značky Harley-Davidson, jimž krajští zastupitelé poslali za propagaci středních Čech mezi harleyáři deset milionů korun, a společná kampaň s Prahou v newyorském metru načasovaná do vánočního období. Jejím symbolem se staly plakáty představující na fotografiích památky s rozmazanými dominantními částmi, doprovázené sdělením, že se Američané nemají spoléhat na zprostředkované vjemy, ale mají zdejší skvosty přiletět obdivovat „naživo“.

Změny ve vedení Středočeské centrály cestovního ruchu

- 2017: ředitelkou Nora Dolanská

- 2018: dočasně pověřena řízením Ivana Jindřichová

- 2018: ředitelkou Markéta Wernerová

- 2019: dočasně pověřen řízením Marek Černoch

- 2019: ředitelkou Zuzana Vojtová