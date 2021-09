Tato částka se navíc bude pravidelně zvyšovat do roku 2029 na finálních 1850 korun. Nová legislativa tak dolehla na rozpočty obcí, v kterých se očekávají milionové výpadky. Peníze proto musí radnice hledat jinde. Jedním z prvních kroků je zvýšení poplatků.

Nymburk skokově navýšil cenu za svoz odpadů už minulý rok. Z dřívějších 660 korun platí v letošním roce obyvatelé města 860 korun. Podle vyjádření radnice se pro příští rok zvýšení ceny nechystá. „Město zatím pro rok 2022 neplánuje zdražení. Tak jako vždy jednáme na základě podnětu Technických služeb a vyčíslení nákladů,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Skutečné náklady města v roce 2020 na sběr, svoz a uložení netříděného komunálního odpadu činily V 15 milionů korun. Přepočet této částky na jednoho poplatníka vychází 964 korun. O dva roky dříve to bylo 705 korun. „Výsledky analýzy ekonomického odboru a Technických služeb upozornily, že je třeba nastavit ceny odpovídající skutečným nákladům. Poplatek jsme tedy po schválení zastupitelstvem města pro letošek zvýšili. I tak svoz odpadu dotujeme,“ poznamenal místostarosta Bořek Černý.

Kutné Hoře se také zdražování nevyhne. Poplatek za svoz odpadu, který se ve městě neměnil osm let, se od příštího roku zvedá ze současných 650 na 750 korun. Hlavním důvodem je zvýšení položkových cen za služby o míru inflace. „Ve sběrném dvoře bylo odevzdáno občany města více objemných odpadů. O 55 procent více než v roce 2019. To představovalo zvýšení nákladů o více než milion korun. Zároveň jsme od minulého roku byli nuceni platit dotřiďovací lince za odevzdání separovaného papíru a plastu. Příčinou je krize na trhu s prodejem druhotných surovin,“ vysvětlila místostarostka Silvia Doušová a dodala, že separovaného papíru a plastu ve městě podle ní přibývá a směsného komunálního odpadu ubývá.

V Berouně rovná tisícovka

V Berouně mají opačný problém. I když je město nejlepší v třídění a objem vytříděného odpadu roste, toho komunálního neubývá. Naopak – od roku 2014 prakticky lineárně stoupá. Především z tohoto důvodu zde zastupitelé schválili zvýšení poplatku o 300 korun na rovnou tisícovku. Zároveň prodloužili splatnost na devět měsíců. „Navrhujeme prodloužit splatnost do 30. září, čímž se snažíme vytvořit prostor, aby početnější rodiny byly schopny částku posplácet,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

Nárůst komunálního odpadu starostka přisuzuje odpadové turistice, která město trápí. „Nejvíce zaneřáděná kontejnerová stání jsou v místech, která jsou průjezdními uzly z okolních obcí, kde je velmi snadné odpad odložit,“ řekla Chalupová. Město se tedy bude snažit pracovat na preventivních opatřeních.

Také Benešov neudrží stávající ceny. Jedním z důvodů je vedle těch legislativních například to, že Technické služby Benešov už nemají místo na své skládce v Přibyšicích a odpad se vozí na skládku do Votic. „To přináší zvýšené náklady na dopravu,“ potvrdil místostarosta Roman Tichovský. O kolik korun cena poroste, není v tuto chvíli ještě jasné. V současnosti platí každý obyvatel města za rok 720 korun.

V Rakovníku ještě nevydali žádné stanovisko a svojí reakci na nový odpadový zákon teprve připravují. „Momentálně chystáme materiály k novele odpadového zákona a jejímu projednávání pro vedení města, radu a zastupitelstvo,“ sdělila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

V Příbrami všichni občané bez rozdílů platí odpadu 600 korun. Zda si zde sáhnou hlouběji do kapes, ještě neví. „Částky na další rok se vždy schvalují v podzimních měsících. Jestli bude navrhována změna, zatím není známo,“ uvedla mluvčí městského úřadu Eva Švehlová.

Kde se zdražovat nebude?

Jsou ale i města, která mají jasno: zdražovat se nebude. Je tomu tak v Kladně, kde se v současnosti zde platí 780 korun. „V tuto chvíli není na stole žádné zvyšování poplatků,“ potvrdila mluvčí radnice Lenka Růžková. Ani Mladá Boleslav, která svým občanům účtuje 400 korun, nyní změny neplánuje. „Cena zůstává stejná a zdražení neplánujeme,“ podotkla mluvčí města Šárka Charousková.

V Mělníku poplatek dosahuje 800 korun, přičemž na děti ve věku do šesti let a seniory nad 70 let se vztahuje snížená sazba. Ani zde zvyšovat nebudou. „Cena za odpad určitě zůstane stejná,“ řekla Barbora Walterová Benešová, vedoucí kanceláře vedení města.