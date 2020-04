O 50 milionů od kraje usiluje 164 projektů

/FOTOGALERIE/ Příroda, zeleň, sport a volný čas. To by lidé ve svém okolí či pro sebe i druhé vylepšovali zřejmě nejraději. Napovídají tomu alespoň projekty, jež lidé přihlásili do „soutěžení“ o rozdělování 50 milionů z rozpočtu Středočeského kraje. Jejich počet se zastavil na 164, což přineslo příjemné překvapení - byť se zájem o takzvaný participativní rozpočet, poprvé v rámci republiky spuštěný na úrovni kraje (a nikoli pouze v rámci obcí a měst), očekával už podle prvotních ohlasů.

Vraťme sochu Rodiny zpět na náměstí Jana Masaryka v Kladně. | Foto: mujkraj.kr-stredocesky.cz