O peníze z krajského participativního rozpočtu se ucházejí první projekty

První tři návrhy na to, jak využít část z 50 milionů korun, které jsou letos poprvé připraveny k rozdělení v rámci takzvaného participativního rozpočtu Středočeského kraje podle návrhů veřejnosti a následného hlasování občanů, již obdržel krajský úřad. Návrhy na to, jak tyto peníze uplatnit ve prospěch projektů, které budou sloužit lidem, je možno předkládat do konce března.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek