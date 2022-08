A právě fakt, že jde o přemostění řeky, vyžaduje podstatně náročnější postup než třeba odstranění starých mostů nad dálnicí, připomněla mluvčí organizace Petra Kučerová. S tím, že plánování všech podrobností musí být připraveno do všech detailů – třeba i s ohledem na to, aby nepřišlo k újmě životní prostředí či neutrpěl vodácký provoz – a je třeba zvládnout spoustu úkonů dřív, než se do práce pustí těžká technika.

Zde bylo třeba před vlastním zahájením demolice zajistit mimo jiné přeložení sítí. Včetně uložení vodovodního potrubí, které částečně vedlo po mostě, do řeky. Právě do těchto prací se zapojili i žabí muži. V hlavní roli při náročné akci byla nicméně těžká technika.

FOTO: Pěší v Sázavě budou přecházet řeku téměř dva roky jen po lávce

Na místě starého a již nevyhovujícího železobetonového mostu nad dvěma rameny řeky a ostrovem vyroste v příštím roce most nový. Kvůli zachování průjezdu přes řeku Sázavu byl v sousedství vybudován provizorní most – s jednosměrným provozem, kyvadlově řízeným semafory. Nový most za 80 milionů korun by měl podle předpokladů začít sloužit řidičům i chodcům na přelomu let 2023 a 2024.

