"Začalo to před deseti lety jedním sobem a pár žárovkami. Postupně jsme každý rok přidávali a dokupovali, až jsme se dostali do dnešního stavu. Máme vyzdobený i náš zahradní bazén, byl to nápad přítelkyně. Já osvítil plot a přítelkyni napadlo přidat k tomu i bazén. Řekl jsem ok a musel to nějak vymyslet," řekl Deníku s úsměvem Miroslav Kaňka, podle kterého budí vánoční dům pozornost a fotí si ho lidé i z širšího okolí.