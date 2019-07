Tradiční jízdu nostalgického parního vlaku, který jezdí každoročně z Prahy do Sázavy při příležitosti Sázavské pouti, překazilo suché počasí a vyhlášené nebezpečí požárů. Organizátoři to ovšem nevzdali, a tak se v sobotu 6. července, hodinu před polednem, objevil v Sázavě historický vlak veden motorovou lokomotivou T 444 162. Ta je pro svůj červený nátěr nazývána Karkulkou.

Zájemci se mohli vydat na krátkou vyhlídkovou jízdu do Ledečka a zpět, užít si pouť nebo navštívit Skleněný Jarmark v nedaleké Huti František. Vlak se také vydal do Čerčan a po návratu do Sázavy byl v odpoledních hodinách vypraven na zpáteční cestu do Prahy, kde na Smíchovském nádraží své putování ukončil.