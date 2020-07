OBRAZEM: Pokračuje oprava mostu v Libenicích

Rekonstrukce mostu v Libenicích je plánovaná do konce prázdnin. Výsledkem by měl být most nejen opravený, ale také s vyšší nosností. Příjezd do Libenic od hlavní silnice od Kolína je tím pádem momentálně slepý až k místu prací, občas místní využijí nezpevněnou plochu kolem rybníčku, ta však bývá někdy zahrazená.