„Koncem minulého týdne jsme odbavili kolem dvou tisíc vest. Tento týden to bude určitě pod tisíc. Problém je v tom, že se nedají koupit už zkompletované vesty ve větším množství. Nakupujeme proto zvlášť takzvané nosiče a pláty, tedy jejich výplň. Aktuálně je nedostatek nosičů a musíme objednávat i různé typy. Jednotlivé kusy nám občas také přijde někdo darovat, a i za to jsme rádi,“ popsala za Post Bellum současné výzvy Kristýna Bardová. Vesty jsou primárně určeny pro ukrajinskou domobranu.

V prvním kroku část dobrovolníků k sobě připevňuje lepenkou tři vrstvy výplně, která chrání před proniknutím střel (guma, ocel a „anti-šoková“ vrstva). Další pražští nadšenci pak podporují ukrajinský vzdor proti agresorovi vkládáním plátů do nosiče a uvazováním různých šňůrek u některých typů vest. Pokud by celé sestavení vesty dělal jeden dobře zacvičený člověk, trval by mu kus přibližně deset minut.

Čtyři zhruba pětihodinové směny odpracoval ve skladu Paměti národa také Ondřej Kaštan. „Pracuji v kanceláři a jako koníček běžně dělám něco manuálního, tudíž pro mě tato záležitost není nijak speciální,“ vyjádřil se.

Zdravotnický a vojenský materiál Paměť národa pořizuje díky týmu takzvaných nákupčích, kteří celé dny sjednávají s výrobci vojenských prostředků detaily nákupu a dodávky. Uzavírají obchody s výrobci. Rozhoduje přitom čas dodání, kvalita a cena. Ve skladu se veškeré dary před odesláním na Ukrajinu evidují.

Dosavadní transporty mířily do Kyjeva, Mykolajivaa Charkova. Vedle ozbrojených složek byla ze sbírky podpořena už také například dětská nemocnice. Aktuální potřeby konzultuje Post Bellum s ukrajinskou ambasádou a nákupy vybavení vojenského typu probírá s armádními poradci.

Darovaný obranný materiál se podle organizátorů pomoci dostává na frontu v řádu hodin. „Jsme součástí Evropy a nyní držíme ofenzivu ruských vojsk. Musíme to vydržet v zájmu všech Evropanů,“ vzkázal v děkovném videoposelství velitel ukrajinské jednotky, která obdržela pomoc z Prahy.

Díky veřejné sbírce Post Bellum respektive její projekt Paměť národa nakoupila a poslala na Ukrajinu vojenskou výstroj i zdravotnický materiál za desítky milionů. Lidé a firmy dosud darovali přes 150 milionů korun.