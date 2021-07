Nový problém mají středočeská očkovací centra, která zajišťují podávání vakcín proti onemocnění covid-19. Již registrovaní zájemci o očkování proti koronaviru jim prchají do Prahy, kde se od pondělka očkuje i bez registrace: takzvaně hned – a navíc s příslibem možnosti vyhrát mobilní telefon či značkové tenisky.

Očkování proti covidu-19 je možné podstoupit bez registrace v Praze na hlavním nádraží a v obchodním centru Chodov. | Foto: Deník/Pavel Kopecký

Stává se, že pak bez omluvy nepřijdou do očkovacího centra, kde na základě předchozí registrace měli určený termín očkování. Tam na ně s připravenou vakcínou čekají marně. Podle slov středočeského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) se už během prvních dvou dnů fungování pražské novinky se ukázalo, že je to tak časté, až to komplikuje činnost tradičních očkovacích center. Byť ta situaci, že se někdo nedostaví (důvody mohou být různé), znají už z minulosti – a jsou na ni připravena, aby již naředěné vakcíny nebylo nutno vyhazovat. Seznamy náhradníků, kteří mohou dorazit na zavolání, už se ale tenčí.