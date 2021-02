Očkování seniorů pokročilo. Ale všechny ostatní novinky stojí za starou belu

Většina středočeských seniorů ve věkové skupině 80+, kteří mají zájem o očkování proti koronaviru, by svou první dávku měla dostat do konce tohoto týdne. Předpokládá to hejtmanka Petra Pecková (STAN). Chválí, že očkování nejstarších seniorů je v kraji 'v plném proudu'.

Očkování seniorů 80+ proti onemocnění Covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

„Očkujeme již dopoledne i odpoledne, k tomu máme v akci dva mobilní očkovací týmy. Celkově tak v tuto chvíli naočkujeme asi 400 lidí denně,“ shrnula hejtmanka aktuální situaci. Někteří senioři se mají registrovat znovu Ze slov Peckové plyne, že v případě vakcinace nejstarších seniorů už se zdá, že je takříkajíc vidět na konec řady. „Počítáme s tím, že drtivá většina zájemců 80+ by měla být naočkována v tomto týdnu. I když se pořád stává, že se dohlašují další a další, hlavní vlna zájmu je jistě za námi,“ shrnuje hejtmanka současný stav ve středních Čechách. Dá se předpokládat, že „dohlašovat“ se lidé ještě budou. Plyne to z informací na krajském webu ockovani.kr-stredocesky.cz, který mimo jiné zveřejňuje odpovědi na typické dotazy pokládané prostřednictvím krajské informační linky, jež je na bezplatném telefonním čísle 800 710 710 občanům k dispozici v pracovních dnech mezi osmou a sedmnáctou hodinou. Žáci by se teď do lavic vracet neměli, reagují ředitelé škol na soudní verdikt Přečíst článek › Nejnověji se řeší situace, co dělat, když příbuzní babičku do centrálního registračního systému zapsali hned na počátku jeho fungování – a pořád se nic neděje, i když senioři z okolí už očkováni byli. Až už má rodina podezření, že jejich babi se systému nějak nevypadla… Dotazy tohoto typu se zvláště z některých míst opakují stále častěji, konstatovala Jana Pancířová z krajského úřadu. „Vzhledem k tomu, že centrální rezervační systém vykazoval v začátcích určité chyby, je možné, že nedošlo ke správnému přenosu dat. Doporučujeme proto pro jistotu provést novou registraci,“ radí, jak postupovat. S očekáváním, že termín pro vakcinaci by měl být k dispozici ve velmi krátké době. Optimismus? Pro ten teď není doba Kraj už se podle slov Peckové připravuje na očkování dalších skupin, přičemž vychází z metodiky ministerstva zdravotnictví. Půjde tedy o otevření očkování také pro seniory ve věkové skupině 70+ a pro pedagogy od 1. března. Celková situace se však nejeví zrovna příznivě; nemocnice zažívají nával. „Kapacita především intenzivní péče je téměř zaplněna, personál se kromě covid+ pacientů musí starat o další akutní případy, provádí PCR a antigenní testování – a nyní i očkování,“ konstatovala hejtmanka. S tím, že zvládat situaci se zatím daří – avšak s vypětím sil. I proto se Pecková obrací na občany s výzvou, aby dodržovali všechna nastavená opatření. „Vir je opravdu nebezpečný a může ohrozit i mladší ročníky. Zvládnout to můžeme jen všichni společně,“ zdůraznila hejtmanka. Nouzový stav je nutný, řekl Babiš. Vláda jednala i o možnosti uzavření školek Přečíst článek › Jak tíživá je situace v celé republice, naznačila ve středu dopolední tiskové konference premiéra Andreje Babiše (ANO). Na očekávané otevření škol lze zapomenout a opatření se budou měnit. Víc teprve vyplyne z dalších jednání, nicméně rozhodnutí o přijímaných omezeních mohou být překotná. Předseda vlády upozornil, že o případném rozvolňování bude možno uvažovat až poté, co se situace zlepší. Nyní je vývoj předně opačný: přichází čas utahování šroubů. Jeho vystoupení vyznělo jako špatná zpráva připravující na ty ještě horší, které budou následovat. Zdá se, že vlastně jde jen o to, kdo to vysloví jako první: úplný lockdown. S tím, že z dalších jednání vyplyne, co přesně tohle slovo bude znamenat. Koronavirus v kraji z pohledu hygieniků



- Aktuální počet nakažených ve středních Čechách: 20 546



- Denní přírůstek počtu nakažených: 2556 za celý kraj; nejvíce na Kladensku (295), Praze-východ (280) a Benešovsku (255)



- Nejzasaženější okresy podle nemocnosti přepočtené na sto tisíc obyvatel: Benešov (1845,85), Nymburk (1765,24), Mělník (1733,24), Kolín (1671,19) a Mladá Boleslav (1590,57) – naopak nejnižší nemocnost vykazují Berounsko (1114,95), Příbramsko (1200,58) a Rakovnicko (1233,99)



- Od počátku sledování vývoje pandemie na začátku loňského března evidují hygienici 159 273 lidí s laboratorně potvrzenou nákazou, z nichž 2087 zemřelo (ještě úterní statistika udávala 2055 úmrtí)



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje k 24. 2. 2021

