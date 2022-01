Od sobotního odpoledne může fičet. V neděli i dost nebezpečně

Jestliže večer a v noci na sobotu přišlo zklidnění poté, co v některých oblastech oblastech v pátek fičelo tak, že hasiči měli práci s odstraňovaným spadlých stromů a utržených plechů (zatímco jinde se téměř nepohnula větvička), neznamená to, že od aktuálních rozmarů počasí by mohl být pokoj.

Odstraňování následků silného větru. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Na potřebnou obezřetnost během celého víkendu upozorňují jak meteorologové, tak cestáři. Byť Ředitelství silnic a dálnic ČR i Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje hlásí, že v pohotovosti jsou pracovníci zimní údržby i technika, varují, že k silnému větru – někde opravdu hodně silnému – se může přidat déšť a ve vyšších polohách i srážky v podobě sněžení. To si vyžádá opatrnost. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu varující před silným západním až severozápadním větrem místy s nárazy o rychlosti 65 až 80 km/h platí pro celý středočeský region od sobotního odpoledne. Od 15. hodiny do půlnoci se vztahuje na celé území kraje i s Prahou uprostřed. Platnost stejné výstrahy ještě po celou neděli (a to opět až do půlnoci) se týká oblastí Berounska, Dobříšska, Hořovicka, Příbramska, Rakovnicka, Sedlčanska a Voticka. Ani jinde však nenastane klid; tam se naopak riziko ještě zvýší. Že jde na silnicích o víkendu o život? Horší jsou úterky a středy Je třeba počítat s možností pádu stromů nebo jejich větví, s komplikacemi v dopravě i s možností menších škod na budovách. Opatrnost se doporučuje chodcům – hrozí zejména úrazy způsobené ulomenými větvemi a unášenými předměty – i řidičům. Ještě výraznější škody včetně výpadků v dodávkách elektřiny, ztížené chůze i většího rizika úrazu nebo převrácení nenaloženého nákladního automobilu pak v neděli mohou nastat ve zbytku Středočeského kraje mimo zmiňované regiony na západě a jihozápadě. Výstraha vydaná s úrovní vysokého stupně nebezpečí, jež varuje před nárazy západního až severozápadního větru o rychlosti 70 až 110 km/h, platí skutečně po celou neděli: od sobotní půlnoci do té nedělní. Vztahuje se na oblasti v okolí měst Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Říčany, Slaný a Vlašim. V tomto případě už platí doporučení omezit pohyb venku i jízdy autem – a v případě nutnosti jet pomalu a řídit s maximální opatrností. Obzvlášť meteorologové radí vyhýbat se oblastem, kde může hrozit nebezpečí. „Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení,“ uvádí varování Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu pozor na silný vítr, který může dosahovat až 110km/h. Doprovázen může být deštěm a od 300-500 m.n.m. také sněžím. Vývoj situace v jednotlivých částech kraje budeme sledovat v rámci II. stupně pohotovosti. K nasazení je připraveno 100 sypačů. Jezděte bezpečně! pic.twitter.com/Oxy50mz6oa — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) January 28, 2022