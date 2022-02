Jestliže ke konci ledna bylo ve středních Čechách podáváno denně mezi pěti a sedmi tisíci dávek, v prvním únorovém týdnu to byly tři tisíce. A v tomto týdnu, během pondělka a úterka, se počty zatím pohybovaly kolem dvou tisíc. Většinou jde o takzvané posilující dávky.

Pro úterý 8. února je v celém kraji evidováno 2180 podaných dávek, přičemž nových zájemců bylo minimum: 59 prvních dávek vakcíny Pfizer (a 290 druhých); první dávka vakcíny Janssen jediná. Očkování by mělo nadále pokračovat všude tam, kde na ně byli Středočeši zvyklí, nicméně zvolní – radní Pavlík hovoří o „stand-by režimu“.

Očkovat se zřejmě bude méně často

S výjimkou Mladé Boleslavi by se v místech, kde očkování ještě pokračuje v kulturních domech, měla vakcinace vrátit do nemocnic. A zřejmě už příležitost nechat si píchnout očkovací látku nebude tak častá: třeba místo pěti dnů v týdnu budou termíny vypisovány jen dvakrát týdně. Stále by ale měly být k dispozici i mobilní očkovací týmy, připravené vyjet na vyžádání: kontakty na ně mají firmy prostřednictvím hospodářské komory i starostové obcí. „Tyto týmy necháme v provozu v režimu ,na zavolanou´,“ plánuje Pavlík.

Prozatím se zdá, že zájmem výrazněji nezacloumá ani nově zaváděná vakcína od společnosti Novavax, u níž se vzhledem k uplatnění tradičních postupů počítalo s tím, že na ni mohou čekat lidé odmítající dosud používané mRNA vakcíny. Ve středních Čechách se k její aplikaci dosud zaregistrovalo 770 lidí. Jestliže celorepublikově jich je 7,8 tisíce, ukazuje se, že Středočeský kraj se od dalších regionů výrazněji neodlišuje.

Nedostatek zdravotníků se zmírnil

Aktuální situace kolem kolem šíření koronaviru ve středních Čechách se zdá potvrzovat předpoklady, že masivní šíření varianty omikron může být na ústupu. V úterý bylo ve středních Čechách zaznamenáno 4551 nově prokázaných covidových pozitivit. O týden dřív, v úterý 1. února, jich bylo 8182 – a v dalších dnech až do konce týdne se pak počty nových případů snižovaly. Na počátek týdne mívají tradičně vliv konec víkendu a dopady pondělního testování ve firmách i školách. Nejzasaženější je nyní v rámci kraje věková skupina 30–49 let a pak děti školního věku.

Ve středočeských nemocnicích pacientů s koronavirem přibylo. Zatímco o víkendu jich bylo 210, ke středečnímu ránu jejich počet stoupl na 249. Osmnáct z nich nich leželo na lůžkách s intenzivní péčí – což je stejný počet jako o víkendu. Tyto počty se v posledních dnech mění jen o plus či minus jednoho až dva pacienty. To, že počty pacientů s těžkým průběhem onemocnění nestoupají výrazněji, přičítá Pavlík vlivu očkování. Úmrtí evidovaných ve spojitosti s koronavirem bylo od počátku února do úterka 8. 2. zaznamenáno ve středních Čechách 34.

Ve středočeských nemocnicích se mění k lepšímu dříve citelné komplikace spojené s nedostatkem personálu. Zatímco koncem uplynulého týdne chybělo kvůli izolaci nebo karanténě dohromady přes 650 zaměstnanců, nyní podle údajů z úterního večera poklesl jejich počet pod 500. Výrazně se snížil i počet takzvaných pracovních karantén (kdy bezpříznakoví zdravotníci s negativním výsledkem testu chodí do práce i po rizikovém kontaktu, protože je prostě nelze nahradit): z pátečních 165 poklesl jejich počet na nynějších 35.

Kvůli nedostatku zaměstnanců nemocnice zavírat oddělení nemusely, některé nicméně mírně omezily takzvanou elektivní péči – zákroky, jež lze odložit. Není to jako dříve kvůli obsazenosti lůžek, ale právě v reakci na počty přítomných pracovníků. Pro řadu nemocnic je nyní příznačný režim, který lze označit jako dovolenkový či „poloprázdninový“.

Vcelku stabilně se nyní jeví situace v domovech seniorů a dalších pobytových zařízeních poskytujících sociální služby. Také zajišťování veřejné dopravy šíření varianty omikron výrazněji nenarušilo. S poměrně citelnými výpadky řidičů se dopravci dokázali vyrovnat až překvapivě dobře – byť za cenu maximálního nasazení. Nenaplnily se tudíž obavy z toho, že by mohlo být nutné rušit spoje v masivnějším měřítku. Drtivá většina autobusů jezdila a jezdí tak, jak jsou cestující zvyklí.