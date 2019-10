/FOTOGALERIE/ „Ondrejov“ má v mezinárodní astronomii velmi dobrý zvuk už po desetiletí. Nicméně nyní zní pojmenování této observatoře ještě zvučněji. Nejnověji pracoviště Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na ondřejovské hvězdárně na Praze-východ vstoupilo do světového astronomického povědomí úspěchem v rámci výzkumu exoplanet. Ondřejov se řadí mezi pracoviště potvrzující objev prvního hnědého trpaslíka, nalezeného v rámci vesmírné mise TESS.

Hnědý trpaslík ve sluneční soustavě. | Foto: astro.cz

Je to on, sdělují světu ondřejovští výzkumníci vedení Petrem Kabáthem, pracující ve spojení s týmem z Harvardské univerzity a dalšími mezinárodními týmy. Hnědý trpaslík neboli vesmírné těleso, které není planetou ani hvězdou. Řečeno laicky a stručně: je to něco mezi; v podstatě „přechod“ mezi planetou a hvězdou.