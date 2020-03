ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Provozuje domov se zvláštním režimem v Mlékovicích na Kolínsku s více než dvěma stovkami obyvatel, další, s ještě vyšší kapacitou, pak má v Janovicích nad Úhlavou – a ještě jeden buduje v Hředlích u Berouna. Denní stacionář, který provozuje v Kolíně, je nyní v rámci prevence proti šíření koronaviru uzavřený.

Společnost má nachystána bariérová opatření proti koronaviru – jako je třeba rozdělení do malých skupin, aby se klienti co nejméně potkávali. Připraveno je i více než padesát karanténních lůžek pro seniory, u nichž by bylo prokázáno onemocnění Covid-19.

S přísnými opatřeními vyhlášenými vládou generální ředitelka Renata Prokešová souhlasí – s tím, že její nařízení k zabránění vniknutí viru či jeho šíření dokonce pokynům od státu předcházela. „Pokud se k nám nemoc dostane, nesmí se šířit po celém domově,“ zdůraznila. „Jsme zvyklí bariérová opatření realizovat i při banálnějších virových onemocnění. V tomto případě jsou jen přísnější,“ konstatovala. Mimo jiné se museli omezit i kuřáci – ti mohou chodit kouřit na etapy.

„Postupy, které z obavy o zdraví klientů pečlivě dodržujeme, jsme řešili s hygienou. Vyzkoušeli jsme si to i nanečisto; měli jsme jednoho testovaného klienta. Do doby, než měl negativní výsledky, jsme tento režim zavedli,“ připomněla Prokešová. Poznamenala, že zaměstnanci nyní využívají roušky s nanovláknem a respirátory třídy FFP2. Pracovní oděvy perou ve vlastní průmyslové prádelně, kde se do prášku přidává dezinfekční přísada, která má koronavirus zlikvidovat.

„Pereme v něm prádlo všech klientů a pracovní oděvy. Povrchy otíráme jednorázovými utěrkami, vytíráme jednorázovými mopy,“ doplnila Prokešová. I když si na zásoby ochranných pomůcek nestěžuje a označuje je za dostatečné, netají se tím, že by to mohlo být lepší. „V posledních dnech trávím většinu času tím, že sháním roušky, dezinfekci, rukavice a další,“ konstatovala.

Pro případ, že by se onemocnění do domova dostalo, má vedení jasno: chtěli by se o klienty postarat sami – a jsou na to připraveni. „Byli by v domácím prostředí, znali by personál – domnívám se, že by to bylo to nejlepší na jejich psychiku, která je k vyléčení potřebná,“ uvedla ředitelka Prokešová. S tím, že pro člověka s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je jakákoli změna velmi náročná. Připomněla v té souvislosti nejen péči psycholožky, ale i psychiatra zařízení primáře Jana Cimického.

Prostor domova Clementas se dělí do jednotlivých „domácností“ z nichž v každé je kolem 25 klientů. Podle slov ředitelky je to výhodné nastavení pro izolaci klientů a karanténu; pohyb po domově lze upravit tak, aby se klienti mezi sebou nepotkávali. „Jedna domácnost bude vyčleněna pro karanténní účely,“ podotkla Prokešová.

Opatření Clementas proti koronaviru:



- Zákaz návštěv (výjimky uděluje ředitel domova například pro příbuzné umírajících). Denní stacionář v Kolíně je uzavřen, odlehčovací služba má omezený počet klientů; nepřijímá krátkodobé klienty.



- Zákaz vstupu do domova pro lidi, jejichž návštěva není nezbytně nutná.



- Klienti jsou rozděleni do domácností – v každé z nich je kolem 25 lidí.



- Všichni zaměstnanci musí nosit respirátory nebo roušku s nanovláknem.



- Administrativní pracovníci, u kterých je to možné, pracují z domova; zároveň jsou tím připraveni do zálohy.



- Klienti se nepotkávají. Personál je rozdělený tak, aby se jeho střídání omezilo – aby u svých stálých klientů byl stabilně.



- Omezí se sdružování v kavárně – klienti z různých domácností se nepotkávají. Zajistí se více kuřáckých prostor; i kouřit se chodí na etapy.



Zdroj: Clementas