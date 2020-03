Docela se o víkendu naběhaly sestry v některých středočeských nemocnicích. Vedle své běžné práce pendlovaly mezi oddělením a vrátnicí, aby vyhověly přáním svých pacientů a jejich nejbližších. Ti se totiž nyní za svými příbuznými a přáteli nedostanou: platí zákaz návštěv mající bránit šíření koronaviru. Přesto Deník zaznamenal, že parkovací místa u nemocnic, obyčejně využívaná právě lidmi mířícími na návštěvy, během víkendu neosiřela. Jen aut bylo podstatně míň než obvykle – a také se rychleji střídala.

I když se lidé nedostali za pacienty ze svého okolí, mnozí využili příležitosti alespoň po předchozí domluvě se zdravotnickým personálem přinést balíček. Neřekli byste, co všechno pacientům chybí – zvláště pokud hospitalizace nebyla plánovaná s předem a v poklidu sbalenou taškou. Projeví se to ve chvíli, kdy prostě není možné zavolat, aby třeba někdo z rodiny do špitálu zaskočil a rychle to přinesl. Nyní se blízcí nedostanou nejenom k lůžku, ale ani do areálu nemocnice: vrátní je zastavovali už u vstupu. A jak Deník zaznamenal, byli nekompromisní. „Já bych to měl za tisícovku za každého – nebo by mě vyhodili,“ vysvětloval jeden z nich příchozím, proč ze své přísnosti nemůže slevit ani o píď.