OBRAZEM: Oprava Letenského kolotoče finišuje. Odložený start plánují na červenec

/FOTOGALERIE/ Už šestnáct let stojí bez hnutí unikátní dřevěný letenský kolotoč. Památka z 19. století v sousedství Letenského zámečku by se měla roztočit 11. července. Novinářům to řekli ředitel Národního technického muzea (NTM) Karel Ksandr a restaurátor Jiří Kmošek.

Letenský kolotoč v Praze před dokončením rekonstrukce. | Foto: Deník/Radek Cihla

Letenský kolotoč spravuje Národním technické muzeum. Původně měl fungovat už v únoru, práce ale zastavily zima i koronavirová pandemie. Dokončit zbývá ještě mj. schody a okolí kolotoče, klempířské práce na střeše a vrátit na ni věžičku. Náklady na rekonstrukci jsou 23,4 milionu korun. OBRAZEM: Jaro to rozbalilo ve velkém i v Praze. Teploty atakovaly 20 stupňů „Restaurátoři z různých specializovaných pracovišť opravovali koně technikami, pomocí, kterých byly před více než sto lety postaveny. Včetně toho, že koně potáhli pravou koňskou kůží,“ uvedl před časem Ksandr. Většina koní byla v tak špatném stavu, že vyžadovala opravu vlastní dřevěné konstrukce. Těla byla vytvořena z tvarově upravených jutových pytlů vyplněných slámou a africkou trávou. Při náročné opravě se našly uvnitř koní zajímavé vzpomínky na minulost – novinové články z roku 1923 a 1937, mince z doby rakousko-uherské monarchie a historické vstupenky, například do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka Praha 7 (dnešního Výstaviště Praha). Kolotoč byl postaven v roce 1892 a poprvé se roztočil na Vinohradech. O dva roky později ho jeho majitel Josef Nebeský přemístil na Letnou. V Kostelní ulici stojí dodnes. Je nejstarším dochovaným kolotočem v Evropě a od roku 1991 chráněnou technickou památkou.