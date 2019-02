Kolín – Kdysi sloužily svému účelu, dnes jen hyzdí své okolí. V Kolíně je nyní hned několik oprýskaných, zavřených novinových stánků, které čekají na své využití.

„Možnost hezkého dojmu z místa v sídlištní lokalitě u frekventované komunikace vizuálně trvale a zcela zbytečně kazí,“ popsal Jakub Valina opuštěný stánek na rohu Jateční a Polepské ulice, na který upozornil i v aplikaci Lepší místo.

Další takovou opuštěnou stavbou je stánek v Zahradní ulici. „Ještě si vzpomínám, když jsem parkovala za poliklinikou, tak jsem si tam cestou do práce kupovala cigarety. Trafika už nefunguje několik let,“ popsala Michaela Bartošová.

Nejbližší soused této déle již nefunkční boudy, kolínské Kino 99, dostalo nedávno nový háv. Právě na kontrast mezi opraveným kinem a chátrající boudou poukázal i Jakub Valina. „Jistě šlo o ne lacinou kompletní rekonstrukci od doby otevření kina. Celkový dojem z toho všeho ale nejen návštěvníkům kina hodně kazí právě tato opuštěná chátrající bouda na jediné přístupové cestě k němu,“ uvedl.

Kolínská radnice se bývalým trafikám chystá najít nové nájemce. „Situace vypadá celkem příznivě,“ předeslala mluvčí Iva Blümelová. „Stánek před kinem je na krajském pozemku, v ulici Žižkova by měl být brzy nový nájemce a stánek na rohu ulic Polepská a Jateční bude pronajímán pro prodej zmrzliny,“ popsala.

„Jestli tam budou prodávat zmrzlinu, možná tam zajdou lidi z okolních paneláků. Ale bojím se, že to provoz stánku neuživí. Takže to bude na jednu sezónu a zase to bude zavřené,“ nevidí budoucí využití stánku příliš optimisticky Alena Drahorádová.

Jak celá věc dopadne, ukáže až čas. Zatím si někteří obyvatelé Kolína kladou otázku, zda vůbec nyní někdo za opuštěné stánky platí nájem. Podle Ivy Blümelové je v tomto ohledu vše v pořádku. „Majitelé stánků nájemné platí v řádných termínech, stav je monitorován vždy ke konci roku. Na konci roku 2016 je nájemné za všechny stánky řádně zaplaceno,“ uvedla Blümelová.