Střední Čechy – Obědvat zadarmo bude během druhého pololetí školního roku ve školních jídelnách bezmála osm set středočeských předškoláků i dětí školního věku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Zajišťovat bezplatné stravování pro děti ve věku od tří do patnácti let ze sociálně slabých rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, bude pět desítek škol po celém kraji. Ty se přihlásily do projektu Obědy do škol. Jeho posláním je umožnit stravování společně s ostatními i těm dětem, jejichž rodiče nedokážou najít peníze na to, aby mohli cenu jídla uhradit.

Školkám, základním školám i víceletým gymnáziím pošle středočeské hejtmanství na zaplacení obědů pro strávníky pocházející z nuznějších poměrů téměř dva miliony korun – přesto však tohle jídlo nemá kraj nakonec stát ani korunu. Radní sice v souvislosti s projektem školních obědů odsouhlasili rozpočtové opatření hovořící o přesunu 1,979 milionu – jde však pouze o předfinancování. Peníze se kraji vrátí z evropských prostředků: z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, zdůraznil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO).

„Zaplacení oběda není finanční podporou rodin, ale přímou podporou dětí,“ vysvětlil s tím, že chudé děti prostě dostanou ve škole najít, aniž by za to bylo třeba platit. V případě mateřských škol se jedná o jedno hlavní jídlo plus dvě jídla doplňková – a k tomu ještě pitný režim po celou dobu pobytu. Žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií – také ona se do projektu skutečně zapojují – pak dostanou oběd: polévku nebo předkrm, hlavní chod a nápoj; na tácu neseném ke stolu se může ocitnout ještě doplněk v podobě dezertu, kompotu, salátu či ovoce.