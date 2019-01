Zadní Třebaň /ROZHOVOR/ - Med patří odjakživa mezi vyhledávané pochutiny. Dobrý med je i v současné době velmi žádaným artiklem a každý dobrý včelař už má své letité zákazníky. Problémem je, že včelařů a stejně tak i včel rok od roku ubývá. Proto se také ceny medu každoročně zvyšují.

Včelař Josef Kočí | Foto: Deník/Romana Šimková

V letošním roce už ho někteří včelaři nabízeli dokonce i za 180 korun za sklenici. Běžné je ale 130 až 150 korun za sklenici.

Včelaři Josefu Kočímu z Berouna je už osmdesát let. Chovem včel se začal zabývat až v poslední čtvrtině svého života.

Jak dlouho už včelstva chováte?

Chovu včel se věnuji bezmála už dvacet let. Přiměla mě k tomu manželka, která si je objednala.

Kolik medu vám ročně vyprodukují?

Záleží, jaký je rok. Někdy ho je hodně a někdy jen takový průměr. Na jedno včelstvo tak kolem pětadvaceti kil. Nejvydařenější rok byl asi před třemi lety.

A kolik máte nyní včelstev?

V současné době jich mám už málo. Jen čtyři.

Každý říká, že je med velmi zdravý. Jak jste na tom vy s jeho konzumací?

Já ho mám rád. Každý den si jím sladím čaj.

Nezničíte tím jeho léčivý účinek?

Všichni tvrdí, že ne. Tak tomu věřím.

Na svůj věk vypadáte velmi vitálně a zdravě. Přikládáte to tomu, že pravidelně konzumujete svůj med?

Samozřejmě, myslím si, že konzumace medu na tom má svůj podíl.

Stalo se vám už, že vás vaše včely pobodaly?

No ano. Pravidelně od nich dostávám žihadla. Každou sobotu a neděli mi jich dají okolo deseti až dvaceti. Vůbec mi to nevadí. Píchnutí od včely je velmi zdravé. Tady jsou i včelaři doktoři, kteří si vezmou včelu proto, aby vám píchla žihadlo do páteře a tím vás léčí. Slyšel jsem na toto téma i přednášku.

Jaký je rozdíl mezi normálním medem a šlehaným? Který z nich je kvalitnější?

Každý med je zdravý a kvalitní. Každý med vám krystalizuje. Když med šleháte mechanicky a nepřidáváte do něho žádné chemikálie, zhoustne vám za tři dny. Šlehaný med vám ale vydrží dlouho a nekrystalizuje vám celé roky. Krystalizace je přirozenou vlastností většiny květových medů. Je způsobena určitým poměrem jednoduchých cukrů v medu a v žádném případě nesnižuje jakost medu naopak je signálem, že med nebyl zahříván na příliš vysokou teplotu.

