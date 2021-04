Či staronové. Pozici předsedy nakonec díky 140 hlasům z 270 možných již v pátek obhájil hned v prvním kole Středočech Jan Hamáček; vicepremiér a ministr vnitra, který zastává šéfovský post od února 2018. Už však není spojován s Mladou Boleslaví, jak dlouhodobě platilo v minulosti. Nyní žije v Mratíně na Praze-východ. Celostátně vešlo jeho nové bydliště ve známost v druhé polovině února, a to přičiněním iniciativy Chcípl PES. Hostinští a další podnikatelé z gastro sektoru ohrazující se proti omezujícím opatřením tehdy pořádali protestní akce před domovy politiků nacházejících se u moci, aby tíži doby dali pocítit i jejich rodinám.

Druhým zástupcem Středočeského kraje ve vedení ČSSD se stal předseda okresní organizace strany Praha-východ Jan Tvrdý ze Zdib. Získal pozici jednoho z řadových místopředsedů.

Místopředsedkyní delegáti sjezdu zvolili mimo jiné i ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která už tento post zastávala. S jejím jménem je spojován stranický návrh na reformu důchodů. Nyní se však asi největší pozornost upírá k muži, který byl jedním z Hamáčkových konkurentů v boji o post předsedy strany – a nakonec přišel i o pozici místopředsedy: Tomáši Petříčkovi, jenž je nyní ministrem zahraničních věcí. Hamáček s ním chystá pohovor. Ve své kandidátské řeči se Petříček do koaliční spolupráce s ANO pod vedením premiéra Andreje Babiše obul tak vehementně, že s ním předseda partaje chce dát řeč o tom, zda se nadále míní podílet na společné vládě. V médiích už se objevují spekulace, že do Černínského paláce, kde resort zahraničí sídlí, by se mohl vrátit Lubomír Zaorálek, kterého by v čele ministerstva kultury vystřídal poslanec ČSSD Jan Birke.

V krajské politice ČSSD propadla. Po říjnových volbách se poprvé v historii kraje strana vůbec nedostala do středočeského zastupitelstva.