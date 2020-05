Potvrzuje to alespoň zkušenost týmu SPIS středočeské záchranné služby – systému psychosociální intervenční služby. Jeho posláním je poskytovat podporu zdravotníkům, kteří se při své práci setkávají s vypjatými situacemi spojených s utrpením pacientů, zoufalstvím okolí a někdy i s pocitem vlastní bezmoci. Ale také dalším lidem, jichž se tato dramata dotýkají.

Výjezdům za zasaženými do terénu nyní brání opatření nouzového stavu, připomněla v pondělí 4. května krajská koordinátorka SPIS Jiřina Fousková. Někteří členové týmu však s lidmi „venku“ zůstávají v kontaktu: zapojili se do pomoci na celostátní informační lince 1212 k záležitostem spjatým s koronavirem. „Náš tým pracuje na lince každý pátý den od sedmi do čtyřiadvaceti hodin,“ připomněla Fousková.

Nejistota vyvolává úzkost

Co hovor, to lidský osud. Hodně si jich je podobných tím, že se volající cítí osaměle – a touží si jen s někým popovídat. Naopak jiní se ozývají s tím, že je trápí různé těžkosti a potřebovali by se poradit. Ať už proto, že jim chybí sociální zázemí a nemají nikoho, s kým by se o své starosti mohli podělit, nebo kvůli tomu, že řeší zapeklitější problém.

Dojde i na emoce. „Volající se na nás obracejí s různými obavami – někdo se zlobí na celkovou situaci, někdo pláče, ale někteří už vlivem dlouhodobého stresu mají různé problémy; často to bývá nespavost, nechutenství, bušení srdce a další potíže. Některé volající trápí úzkost a těžko snášejí současnou nejistotu,“ připomněla Fousková. S tím, že ojedinělé nebyly ani dotazy lidí, kteří se ptali, zda jsou jejich reakce „normální“. „Stačilo pouze ujištění, že takové reakce jsou v této situaci běžné – a že je dobře, že se na linku obrátili,“ poznamenala.

Podporu nabídnou kolegové

Devítičlenný tým středočeských interventů slyšel během dubna desítky hlasů svěřujících se s desítkami starostí. Zajišťoval celkem 87 intervencí po telefonu; z toho sedm mimo linku 1212 a rovných osm desítek jejím prostřednictvím. Stranou však nezůstala ani spolupráce s kolegy z řad Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. „V dubnu jsme poskytli 13 peer podpor našim kolegům, které se většinou nákazy Covid netýkaly,“ poznamenala krajská kordinátorka SPIS.

Peer podporou se rozumí pomoc třeba ve chvílích, kdy se mohou objevovat pocity smutku či bezradnosti; nikdo, opravdu nikdo, totiž není z oceli a bez citu. Poskytují ji zkušení spolupracovníci se speciálním školením – a často i s vlastní zkušeností s podobným zážitkem.