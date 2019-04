Prozatím platí – a to až do odvolání – výstraha Českého hydrometeorologického ústavu varující před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. Tím se automaticky aktivuje platnost předloňského nařízení Středočeského kraje, jež stanoví různé zákazy a omezení – přičemž mimo jiné zapovídá rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na volném prostranství. Aktuálně by tedy zapalování vatry legální nebylo.

„V současné chvíli není možné ohlásit pálení látek přírodního charakteru,“ upozorňují hasiči na sociální síti. Odkazují tím na to, že správně by každý čarodějnický oheň (stejně jako například pálení klestí či spalování odpadu) měl být nahlášen ZDE: prostřednictvím odkazu „evidence pálení“. To však nyní možné není: místo obvyklého formuláře se zobrazí pouze upozornění na aktuálně platné zákazy. V aplikaci "evidence pálení" je sice webový formulář přístupný – středočeští hasiči nicméně upozorňují: pálení se na území kraje plošně nepovoluje. Alespoň prozatím. „Vše záleží na tom, zda Český hydrometeorologický ústav odvolá vydané výstrahy,“ dávají naději, že pokud sprchne a výrazněji se ochladí, mohou se zákazy stát minulostí. Právě takové počasí se přitom o víkendu očekává.

Pokud by zákaz zůstal v platnosti, bude otázkou, jak se kde k němu postaví místní organizátoři čarodějnických rejů. Nicméně – dá se předpokládat, že by ohňů skutečně bylo podstatně méně než obvykle. Mezi pořadateli totiž často bývají příslušníci sborů dobrovolných hasičů – ostatně jako u většiny dění na vesnicích. A kdo jiný by měl jít příkladem? Zvlášť když v uplynulých dnech požárů v přírodním prostředí ve středních Čechách (a to plošně; na celém území kraje) bylo tolik, že není třeba diskutovat: varování meteorologů opravdu nejsou slova do větru.

Za aktuálních poměrů se středočeští hasiči obracejí prostřednictvím facebooku na každého, kdo škrtne sirkou nebo zapalovačem třebas i jen kvůli nepatrnému plamínku: „Buďte obezřetní na své grily – a pokud musíte odhazovat nedopalky cigaret, ujistěte se, že jsou řádně zhasnuté. Nám tím usnadníte práci a sobě pomůžete ochránit vlastní majetek.“

Mimochodem – zmiňované nařízení kraje zakazuje i kouření v přírodě. S výjimkou elektronických cigaret.

Přehled zásahů HZS Středočeského kraje ZDE: