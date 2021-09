Pozvánka na akce EHD v sobotu 11. září - Benešovsko: Benešov, Muzeum Podblanicka – Pod povrchem (archeologická výstava); Benešov, Muzeum Podblanicka – Benešovsko Oty Bubeníčka (výstava kreseb předního českého krajináře); Vlašim, Muzeum Podblanicka – Příroda (výstava fotografií slovenského autora Matúše Kociana); Zámek Růžkovy Lhotice, Muzeum Podblanicka – V chalupách pod Blaníkem (výstava o životě na vesnici v 19. století) - Kladensko: Slaný, Velvarská – Kostelní zvony do dálky zvoní (vycházka); Slaný-Dolín, kostel sv. Šimona a Judy – koncert komorního souboru Trio Cantabile - Kolínsko: Kolín, kostel sv. Jana Křtitele – prohlídka s výkladem historika Vladimíra Rišlinka - Kutnohorsko: Kutná Hora, Hrádek – Václav II. (výstava); Kutná Hora, Hrádek – Zachráněné poklady barokního malířství (obrazy ze sbírek Českého muzea stříbra zrestaurované v letech 2018–2020); Kutná Hora, Kamenný dům – Černé řemeslo (výstava o kovářích, podkovářích a zámečnících na Kutnohorsku); Kutná Hora, Vlašský dvůr – Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel; Kutná Hora, Tylův památník – Za kutnohorskými výtečníky (výstava připomínající Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela); Kutná Hora, Vlašský dvůr – Historkovné (procházka městem s kostýmovaným průvodcem); Kutná Hora-Sedlec, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele – Poslední Samoselové (výstava fotografií Ondřeje Soukupa z oblasti Černobylu); Kutná Hora, Kostel sv. Jana Nepomuckého – Kutnohorské památky, stálá inspirace umělců (výstava prací místních výtvarníků); Kutná Hora, Spolkový dům – Václav Havel a Kutná Hora (výstava fotografií a dokumentů); Kutná Hora – kostel sv. Jana Nepomuckého – Deliou (Jitka Malczyk – housle, Célistine Doedens – harfa) - Nymbursko: Nymburk, kaple sv. Jana Nepomuckého – komentované prohlídky; Nymburk, Staré děkanství a věž Kaplanka – ochutnávka vína za doprovodu cimbálovky; Nymburk, kostel sv. Jiljí – Komentované prohlídky s Honzou Řehnoukem; Nymburk, Nymwag CS – komentované prohlídky pro objednané zájemce; Nymburk, DPOV, provozní středisko oprav – komentované prohlídky pro objednané zájemce; Nymburk, pivovar – komentované prohlídky pro objednané zájemce - Praha-západ: Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí – středověké slavnosti Zdroj: www.historickasidla.cz

Rovněž připomíná Dlouhá Kolín, a to nejen radnici, ale i tamní chrám sv. Bartoloměje se zvonicí a kostnicí, hradby či pokládání nových „kamenů zmizelých“ odkazujících na oběti pronásledování Židů nacisty. „V nedalekém Nymburce se chystají komentované prohlídky kostela sv. Jiljí a kaple sv. Jana Nepomuckého – a své brány také mimořádně otevřou areály železničních opravárenských závodů DPOV a Nymwag CS,“ upozornila, jak rozmanitý je výběr.

Z pestré nabídky Dlouhá upozorňuje například na Kutnou Horu, kde je letos kromě obvyklých procházek městem s průvodcem a harfového koncertu připraveno několik výstav. „Výstava na Hrádku například představuje barokní obrazy ve sbírkách Českého muzea stříbra, zrestaurované v letech 2018–2020,“ doporučuje. Či zve do Muzea Podblanicka v Benešově na výstavu Pod povrchem s výběrem z nových archeologických nálezů.

Přehled, kam se lze vypravit, nabídne zájemcům internetový katalog na www.ehd.cz . A výběr je to bohatý: celorepublikově je přihlášeno 746 památek a 188 akcí. Středočeský kraj se 124 památkami a 35 akcemi jasně vede; Praha nabízí 40 památek a 31 akcí.

Památky včetně míst, která jindy bývají nepřístupná, otevírají návštěvníkům své dveře, vrata i brány v rámci Dnů evropského dědictví. Většinou se jejich provozovatelé připojují k této mezinárodní akci v sobotu - někteří to však udělají i v neděli. Nebo v příštím týdnu či týdnech. Hlavním termínem propagace historického dědictví je však 11. až 19. září.

