Jak se shodují provozovatelé Partnerů, nejde o věc na zbohatnutí. To moc dobře ví třeba Petra Doušová, která poštu Partner zaštítila ve středočeských Tuchlovicích. „Od obce jsem si pronajala prostor za symbolickou cenu. V části budovy rozjíždím obchod se zdravou výživou a ve druhé polovině je pošta. Zaměstnávám tam dvě maminky na mateřské dovolené. Rozdělila jsem jim zisky a nezbylo mi nic,“ shrnula žena, která si dokonce myslela, že bude muset skončit. „Ale nakonec jsme se dohodly, že si ani jedna nenárokuje vyšší výplatu, tak to společně ještě zkusíme a uvidíme, zda mě obchůdek uživí,“ popsala.

Že začátky mohou být při provozování pošty opravdu náročné, potvrdila i Lenka Chaloupková. Ta vede celé čtyři roky Partnera v Zákolanech, kde je spojený poštovní prostor s kavárnou se symbolickým názvem Café pošta. „První tři roky byly krušné. Teď mám ale zaměstnankyni na vystřídání, takže jsem měla letos prvně dovolenou,“ řekla Chaloupková, která se však nedávno odstěhovala do Kladna a s dojížděním do Zákolan bude tak asi brzy konec. Místní však věří, že Café pošta nezanikne, o provozovnu se totiž už zajímá jiná dobrovolnice.

Náročnost provozu pošty zná i Gabriela Tučková. Ta se Partnera ujala v Kamenných Žehrovicích, původně ale měla jiný plán. „Před časem jsme tu s manželem koupili hospodu. Česká pošta pak sháněla zájemce, kteří by provozovali poštu Partner. Byla to výzva a zhruba před dvěma lety jsem si řekla, že zkusím obojí,“ popsala.

Poštu Gabriela Tučková otevřela ve stejné budově jako hospodu – doslova ve vedlejší místnosti. To byl ale problém. Klientům se totiž nezamlouvalo, že musí na poštu chodit přes výčep. „Vytvořili jsme proto na dvoře samostatnou provozovnu,“ doplnila Tučková. Ta už ale nyní nepřebíhá mezi dvěma provozovnami zcela odlišného oboru. S hospodou totiž Tučkovi časem skončili a předělávají ji na bydlení.

Ačkoliv se zdá, že provozovat poštu Partner je náročné, provozovatelům ty těžkosti za to stojí. Dokazují to strohá čísla. V celých středních Čechách je aktuálně již 85 partnerských poboček a ještě tento měsíc přibude další – v Dolní Krupé na Boleslavsku, kde jde o velkou událost. „Pošta Partner v Dolní Krupé byla dlouhodobě uzavřena. Nyní se nám podařilo najít provozovatele a otevřena bude 27. listopadu,“ vysvětlil Ivo Vysoudil, mluvčí České pošty.

Sídlo zde pošta má v budově úřadu. „Zaměstnáme muže, který bude vykonávat částečně i práci pro úřad. Díky tomu bude mít pošta delší otevírací dobu. Dle potřeby i do 20 hodin,“ zdůraznil starosta obce Lukáš Nedvěd a dodal, že v době dovolené či nemoci vystřídá pošťáka kolega z nedaleké obce.

POŠTY PARTNER A JEJICH PROVOZ

Pošta Partner musí mít otevřeno pro veřejnost minimálně ve stejném rozsahu původní pošty. Zároveň musí mít otevřeno každý pracovní den.

Odměna za práci za jednopřepážkovou poštou Partner, která je otevřena 25 hodin týdně v obci s 1000 obyvateli, vychází na více než 18 000 korun za měsíc (včetně DPH).

Situace ve středních Čechách

Celkem poboček: 85

67 % poboček provozuje obec

28% poboček provozuje fyzická osoba

5% poboček spotřební družstvo