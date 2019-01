Čerčany - Horké léto nastalo předčasně v Základní škole v Čerčanech na Benešovsku. Nejen kvůli připravovaným stavebním pracím za více než 80 milionů korun, kvůli nimž mají školáci o čtyři týdny delší prázdniny, ale zejména z důvodu údajného ukončení angažmá několika zaměstnanců a vzpouře starších dětí vůči jednomu z pedagogů.

Tu školáci řeší sepsáním provolání k veřejnosti. „Oficiální petice zatím není na světě. Až bude, začnu se jí zabývat," konstatoval ředitel základní školy Miroslav Král.

„Dovolte reagovat na hlasy, které se šíří obcí, a které by zřejmě rády viděly vývoj školy jinak. Chci věřit, že jednou přijde den, kdy nebudeme muset tyto věci řešit. Někdo říká, že se takové hlasy budou vždy vyskytovat," nastínil ředitel k personální situaci ve škole.

„Chtěl bych jim důrazně vzkázat: Není pravda, že ředitel a celá řada učitelů musí odejít. Jisté personální změny nastanou, ale popravdě si vůbec nemyslím, že bych musel tyto věci jakkoliv řešit s veřejností. Už jen proto, že nikdo nemůže znát všechny okolnosti, které mne k určitým krokům vedou," prohlásil Miroslav Král.

Drobnohled školní inspekce

„Dovolte mi vzpomenout přesto něco, co považuji za velmi smutné a poškozující školu. Nebudu nikdy podporovat neloajálnost, intriky, pomluvy a hlavně špatně odváděnou práci už jen kvůli tomu, že to ve škole primárně nikdy nesmí být o nás učitelích, ale hlavně o našich žácích. O tom, co jim musíme předat," upřesnil ředitel školy, jejíž chod se ocitl pod drobnohledem školní inspekce.

„Inspekční šetření nám pomohlo vnést pohled takzvaně zvenku. Navíc se jedná o názor nejkompetentnější! Tedy zopakuji ještě jednou. Ani já, ani nikdo ze slušných kolegů neodchází. Změny, které nastanou a nastat musí, máme již vyřešené kvalifikovanými budoucími kolegy a to nejen jako dočasný stav, ale konečně snad jako základ pro budoucí dlouhodobou spolupráci," uzavřel Miroslav Král, ředitel Základní školy Čerčany.

V ní se v příštím školním roce zřejmě podaří otevřít speciální třídu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Její hlavní smysl vidí vedení školského zařízení v pomoci žákům a jejich rodičům, aby nemuseli dávat děti do speciálních škol mimo region Čerčany, pokud lze jejich handicap zvládnout za provozu klasické základní školy.

