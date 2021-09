Minulý školní rok s výrazným podílem distanční výuky byl sice mimořádný, ze 141 tisíce žáků základních škol ve středních Čechách nicméně bezmála tisícovka věděla už předem, že se budou učit doma.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Formu individuálního vzdělávání mělo dojednanou 953 středočeských dětí, což představuje 0,68 procenta. Je to výrazně větší podíl, než představuje republikový průměr (0,45 procenta). Naopak pod ním, s podílem 0,30 procenta, zůstala Praha. Možná by to mohlo někoho překvapit, nicméně leccos může vysvětlovat jiná hodnota: ze 120,1 tisíce dětí z metropole navštěvujících základní školy jich pro tři tisíce, tedy 2,50 procenta, zvolili rodiče zahraniční školu. Ve středních Čechách bylo takových dětí 869, což odpovídá 0,62 procenta; zhruba srovnatelně s dětmi na domácím vzdělávání. Celorepublikově podíl žáků v zahraničních školách dosáhl 0,92 procenta.