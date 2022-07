Petře, při jaké příležitosti vznikl nápad na karty Imaglee? Ve vaně, stejně jako v případě Archiméda. (smích) Od dětství jsem miloval čísla, ale viděl jsem, že spousta lidí to má jinak. Přišlo mi proto jako dobrý nápad schovat čísla do obrázků. Obrázky a příběhy totiž mají rádi všichni.

Takže jste měl nápad, nakreslil jste si je…

Poněvadž moje kreslířská kariéra vyvrcholila ve školce, kdy jsem kreslil nabouraná auta, musel jsem najít někoho do tandemu. Zeptal jsem se své známé, ilustrátorky Jany Zimové, zda by zkusila schovat čísla do obrázků. Jana souhlasila, tak jsme se pustili do tvůrčí spolupráce.

Jak dlouho trvalo vymyslet karty do současné podoby, kterou používají ve výuce i učitelé?

První sadu karet Imaglee (čte se imaglí, pozn. redakce), se lvem, jsme začali vymýšlet v únoru 2014 a do tisku jsme ji poslali v říjnu 2015. Trvalo nám to tedy stejně dlouho, jako trvá slonici odnosit slůně. Druhá, rozšiřující sada s lenochodem, byla hotová za půl roku. Lenochod tedy dokáže být rychlejší, než se zdá… (úsměv)

Co bylo na vzniku karet nejtěžší?

V první řadě jsem se musel se vymanit z role vysokoškolského učitele, který ví všechno nejlíp. A také jsem musel sundat klapky vynálezce, který je zcela zahleděn do svého výtvoru. Musel jsem se stát o něco pokornějším a empatičtějším. Pak přišly na řadu praktické věci: dát dohromady srozumitelnou prezentaci produktu a zvládnout ‚devatero řemesel‘, od domluvení tisku karet přes právní ochranu vynálezu až po logistiku distribuce karet.

Klasické karty čtenáři znají. Čím se liší ty vaše?

V létě se můžete s pomocí karet seznamovat. Zeptáte se člověka, která karta z balíčku se mu líbí a doptáte se proč. A rázem máte téma k rozhovoru. Jak zabavit partu u vody na dece? Pusťte kreativitu na špacír a zažijete výbuchy smíchu při Souboji vypravěčů, Dobru a zlu či Pantomimě. S Imaglee si můžete zahrát i plnohodnotné karetní hry. Např. Diplomati jsou slovní hrou na empatii a při Kreativním dominu zapojíte kreativitu a sluchovou paměť.

Říká se, že kovářova kobyla chodí bosa… Jak často hrajete se svou rodinou karty vy?

V době covidové jsme s dětmi vymýšleli nové hry s kartami několikrát týdně. Určitě si vybavíte ty chvíle, kdy byla v pondělí dopoledne celá rodina doma a museli jste se nějak vejít – někdy na vás zbyla koupelna, někdy kuchyň. I my jsme přemýšleli, jak se zabavit na pár metrech čtverečních a při tom se ideálně i něco naučit. Tehdy vznikla například ‚střílecí‘ matematická hra Přesná trefa nebo herní systém Ostrov vypravěčů. Ty a mnohé další jsme posílali jednou týdně všem, kteří měli doma Imaglee a chtěli se především nezbláznit. (smích) Nyní si hrajeme tak dvakrát do měsíce.

Kdo všechno hraje vaše karty?

V práci je používají učitelé na všech stupních škol, úplně nejvíce ti z alternativních škol. Dále speciální pedagogové, koučové, učitelé jazyků, volnočasoví pedagogové nebo popularizátoři vědy. A ve volném čase například lékaři, soustružníci nebo ajťáci. Zkrátka kdokoli, kdo se rád baví.

Během léta a s ním spojeného cestovaní hodně rodičů řeší, jak zabavit své děti. Ale co třeba rodiče, prarodiče? I ty budou karty bavit?

Pokud chcete vypnout a úspěšně předstírat, že děláte něco pro svůj mozek, dejte si ‚Pexeso pro seniory‘. Při této hře se jako dvojice uznává, když najdete dvě karty se stejným okrajem a také dvě karty, které mají kdekoli na sobě stejné zvíře. Pokud jste na hru tři, tak skutečnou výzvu pro kreativitu a paměť je hra Kreativní domino. Nebo rádi vyprávíte? Pak se pusťte do Souboje vypravěčů, kde můžete do příběhu zapojit i barvy a čísla na kartách. A pokud nechcete nic vymýšlet, můžete si zahrát klasické pexeso či prší.

V kartách si tedy každý najde své. Co vám přinesly do života?

Spoustu inspirativních setkání s lidmi rozličných profesí ze všech koutů světa. Nejkrásnější jsou pak pro mě okamžiky, kdy vidím, jak lidé poprvé v obrázcích spatří skrytá čísla… Ta jejich rozzářená očka… To je něco nádherného.