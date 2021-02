V rámci pilotního programu, který školám nabídla laboratoř Spadia Lab ve spolupráci s s Univerzitou Karlovou a její spin-off společností GeneSpector, se provedlo celkem 500 testů. Pouze v deseti případech byl test pozitivní.

Podle laboratoře Spadia Lab tak dopadly výsledky testů podle očekávání. Ovšem pilotní program měl za úkol mimo testování zároveň zjistit, jak nejlépe zajistit logistiku v případě zvýšeného zájmu o testování žáků a zda jsou pedagogové a hlavně děti schopni test úspěšně podstoupit. Nový takzvaný „lízátkový“ PCR test skládající se z bezpečné odběrové soustavy, a to zkumavky a připravené tyčinky, ukázal možnou cestu.

„Tyčinka se vloží do úst a po dvou minutách se opatrně vloží zpět do zkumavky. Je to hygienické, jednoduché a pohodlné. Tento PCR test je stejně spolehlivý jako dosavadní odběrové soupravy využívající štětičky pro výtěr z nosohltanu, pro jejich užití ovšem není nutný žádný odběrový tým ani kvalifikované sestry. Tato nová testovací sada nedráždí sliznice a je tak mnohem pohodlnější pro pravidelný odběr,“ informoval Lukáš Garčič, zdravotní ředitel Spadia Lab, s tím, že děti jsou schopné test udělat samy pod dohledem dospělé osoby podle přehledného návodu k použití.

Ve Středočeském kraji se v rámci pilotního programu testovalo ve dvou základních školách: Základní škole Petrovice u Sedlčan a 2. základní škole Propojení Sedlčany. Testování se podstoupili nejen děti z prvních a druhých tříd ale také pedagogové. Podle Milana Škáby, obchodního ředitele Spadia Lab pro Čechy, o testování projevily zájem i další školy. Aktuálně se podle něho připravuje ve spolupráci s vedením Prahy 6 žáků a pedagogů po skončení jarních prázdnin.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) testování žáků označila za přínosné i z pohledu odhalování nemocnosti v rodinách, zároveň ale zdůraznila, že toto všechno měl již mít stát připravené. „Stát měl mít připravené nejen kroky pro testování ve školách, ale i kroky pro testování ve firmách. Ze zkušeností z několika soukromých firem, které si samy platí testování, vyplývá, že to má významný efekt,“ dodala hejtmanka Petra Pecková.