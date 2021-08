Fakultní nemocnice Bulovka funguje už několik měsíců ve standardním režimu a termíny plánované operativy průběžně zkracuje. Čekací doby se brzy mohou přiblížit době před začátkem pandemie.

„Na některé úkony se stále čeká kvůli pandemii o něco déle. Je to ale individuální podle oborů a typu zákroku. Někteří pacienti se rozhodli plánované zákroky podstoupit v soukromých zdravotnických zařízeních, jiní si s ohledem na vysoce specializovanou péči raději počkají na zákrok v naší nemocnici,“ sdělil vedoucí komunikace Bulovky Filip Řepa, podle kterého se preferované delší čekání typicky týká například operativy na Ortopedické klinice.

Zatímco Bulovka už „jede na plné obrátky“, o poznání menší městská Nemocnice Na Františku se vrací do standardního provozu postupně a prázdniny ještě částečně věnuje údržbě a úklidu. „Od září již budeme fungovat v plném provozu, včetně operativy. Samozřejmě se snažíme větší prodlevu v oblasti plánovaných zákroků, způsobenou koronavirovou pandemií, co nejvíce eliminovat,“ uvedla mluvčí Lucie Krausová.

Obě pražské nemocnice potvrzují, že si epidemie a slabší docházka „necovidových“ pacientů během její eskalace dnes vybírají daň v podobě zdravotních problémů. „Daleko více například operujeme akutní záněty žlučníku, kde jsme zaznamenali nárůst přibližně o třetinu, dále pokročilejší formy rakoviny tlustého střeva, kde se zvýšila akutní operativa kvůli uzávěru trávicí trubice rakovinou o zhruba desetinu, a pokročilejší formy rakoviny prsu, u nichž došlo k podobnému nárůstu,“ shrnula Krausová data od lékařských kolegů.

Ti dále evidují v oblasti ortopedie „výrazně více pacientů s pokročilými chronickými degenerativními obtížemi nosných kloubů“. Bulovka v této souvislosti označila za největší problém prevenci onkologických nemocí. Pokud jde o aktuální pacienty s koronavirem, jejich počty v pražských nemocnicích stagnují. Na Bulovce mají momentálně dva mimo oddělení JIP, Na Františku žádného.

Ve středních Čechách zdravotníci dělají, co mohou, avšak přesto pro pacienty čekající na plánovanou operaci často nemají příznivé zprávy. Potvrdila to například Petra Horáková z hořovické nemocnice. „V době kritické hygienicko-epidemiologické situace související se šířením onemocnění covid-19 jsme stejně jako ostatní nemocnice museli omezit a případně i úplně zrušit všechny plánované operační výkony. Tím se čekací doby na některá vyšetření velmi prodloužily,“ konstatovala. S tím, že operace, které byly v této době odloženy, se nemocnice snaží odbavit co nejdříve – operační sály jsou vytíženy na maximum.

„Přesto nepředpokládáme, že se nám někdy podaří tento časový deficit dohnat například v případě ortopedických výkonů. Čekací doba na ortopedii byla již před pandemií často i jeden rok. Nyní je čekací doba na operaci i rok a půl – a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu pacientů, kteří si vybrali naši nemocnici pro operační výkon, nepředpokládáme, že by se výrazně zkrátila,“ shrnula situaci bez falešných slibů.

Že právě ortopedické operace včetně kupříkladu endoprotézy kyčelního kloubu představují největší problém z hlediska čekací doby, která může být i rok, potvrdila také Hana Kopalová z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Čekání na operace je tam otázka několika měsíců, přičemž dohnat zpoždění se zatím nepodařilo. „Akutní stavy se operovaly covid necovid, ostatní pacienty lékaři vyhodnocují podle akutnosti – a co má prioritu, operují přednostně,“ řekla Deníku Kopalová.

Oblastní nemocnice v Příbrami naproti tomu očekává, že „koronavirové“ zpoždění v operativě dožene do konce roku. V Oblastní nemocnici v Kolíně tomu pak dávají „několik měsíců“.

Ne všude však k počítání čekacích dob na operace potřebují celoroční kalendář. Ukazují to slova primáře chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku Oldřicha Kronicha. „Čekací doba je u nás minimální – do dvou týdnů je možno pacienta kompletně připravit k operačnímu řešení,“ sdělil primář Deníku.

Poznamenal dále, že i rakovnická nemocnice zahájila plánované operace ihned po uvolnění vládních opatření a zájem je velký – nicméně jako každoročně přes letní měsíce zájem o plánované operace opadá: pacienti chtějí vše řešit spíše až od poloviny září. „Bohužel se na typu operací projevil lockdown tím, že pacienti přicházejí s horšími operačními nálezy,“ posteskl si Kronich.