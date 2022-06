Základní stanoviska by měla být jasná do konce června, byť samotné podepisování smluv se může ještě protáhnout, řekl Deníku středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Od července pak specialisté Integrované dopravy Středočeského kraje začnou připravovat konečnou podobu jízdních řádů. Změny tam, kde se kraj se starosty nedohodne na výši úhrad ze strany obcí, by se po projednání s dopravci mohly projevit nejspíš v září.

Platby se nenavýší, ale přerozdělí

Rozhodně není cílem zavádění SDO získat od obcí více peněz, řekl Deníku radní Borecký. Součet částek požadovaných podle standardů je podle jeho slov srovnatelný s tím, kolik obce dohromady platily v období 2020–2021 (pouze s navýšením o přidané dopravní výkony a o inflaci); jen je placení spravedlivěji rozloženo. Dosud totiž některé obce na základě dřívějších dohod připlácely za veřejnou dopravu majlant, zatímco třeba jejich sousedé minimum – či v řadě případů dokonce ani korunu. Někde tudíž mají začít platit nově nebo úhrady výrazně navýšit, třeba i v řádu milionů, jinde naopak „ušetří“. Konkrétní částky pro jednotlivé obce zveřejnil kraj na webu sdo2022.cz. Zástupci některých obcí se také s krajem shodli, že některé spoje vlastně lidé nevyužívají, a tak je lze zrušit – a tím platby snížit.

Krajský radní Borecký ke škrtům v dopravě: Nechceme trestat obce ani cestující

Dosažení dohody Borecký potvrdil v případě více než 85 procent obcí a měst. A s dalšími se stále jedná. Výslovně placení v rámci SDO odmítá 43 samospráv – z větších měst radní zmínil Kladno, Mladou Boleslav, Nové Strašecí a Mšeno. I tam však jednání pokračují – s výjimkou Kladna. Tamní primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) po konzultaci s advokátní kanceláří trvá na tom, že požadavek kraje nemá zákonný podklad – což Borecký odmítá s odkazem na vlastní právní analýzu. Volf však trvá na svém: tohle není na debatu politiků, ale právníků. Pro případ, že kraj přistoupí na omezení dopravy na „standard“ vycházející ze SDO, což by znamenalo seškrtání řady nynějších spojů, primátor Kladeňáky ujišťuje, že chybějící autobusy objedná město; o náklady se pak bude s krajem soudit.

Radní jako starosta ušetří milion

Některé obce naopak budou ve srovnání s dřívějškem platit méně. Na to, že k nim patří i Úvaly na Praze-východ, což si na zmiňovaném webu sdo2022 může ověřit kdokoli, upozornil primátor Volf i v tiskové zprávě. S tím, že v Úvalech je starostu právě krajský radní Borecký. „Jen potvrzuje úsloví Podle sebe soudím tebe,“ reagoval pro Deník tento radní. Byť nepopírá, že jeho první reakce na zjištění, že městu vychází podle výpočtů v rámci SDO milionová úspora (jde o snížení ze 3,14 milionu na necelé dva), byla jednoznačná: to je „průšvih“, toho se může někdo chytit a různě spekulovat. Zdůrazňuje ale, že systém SDO je politicky slepý a nerozlišuje, kdo kde vládne: bere v potaz dopravní proudy, počty obyvatel a podobné veličiny.

Borecký tudíž nabízí srovnání plateb sedmitisícových Úval a Kladna se 70 tisíci obyvateli: to dosud připlácelo na meziměstskou dopravu necelý milion. Primátor Volf nicméně připomíná ještě dalších 15 milionů souvisejících s uznáváním lístků zakoupených například v Praze v městských autobusech. Kraj kontruje, že městu neúspěšně navrhoval nulovou variantu bez dalších plateb – právě při začlenění kladenské MHD do systému PID…

Na otázku Deníku, kde se v Úvalech vzaly tak vysoké platby, Borecký-starosta vysvětlil, že když v roce 2014 stanul v čele radnice, kladlo vedení města i obcí v okolí důraz na rozšiřování veřejné dopravy včetně nových linek k úvalskému nádraží, které nabídnou alternativu k využívání aut – a tehdejší představitelé kraje řekli: ano, zavedeme, ale vy si je zaplatíte. Tak se roční platba za dopravu ve výši 700 tisíc korun vyšplhala až na 3,1 milionu.

Změny podle standardů dopravní obslužnosti

- Příklad zavedení spravedlivějšího přístupu: devítitisícová Dobříš platila příspěvky na dopravu ve výši 246 tisíc korun ročně, nově bylo určeno 3,7 milionu (došlo k domluvě, včetně některých úprav); nedaleký Míšek pod Brdy se šesti tisíci obyvateli hradil 4,65 milionu, platba se snižuje na 3,097 milionu

- Příklady snížení příspěvků na veřejnou dopravu: Beroun z 12,255 milionu korun na 5,5 milionu, Mělník ze 7,265 na 5,2, Český Brod z 2,148 na 1,52,

Květnice z 890 tisíc na 566

- Většina starostů, jejichž obce a města mají platit víc, reagovala zhruba takto: šťastni nejsme, ale alespoň se placení rozdělí férově, spravedlivě a přehledně; oceňují také, že obce budou mít kompletní přehled k datům ze všech linek a možnost ovlivnit, které spoje u nich budou jezdit

- Pokud obec či město smlouvu s krajem neuzavře, zůstane zachována dopravní obslužnost na úrovni standardu – co lze čekat v Kladně, napoví web sdo2022.cz: třeba na lince 399, kde nyní jezdí v pracovních dnech 44 spojů, je standard definován na 20 – spojení s Prahou by tedy přišlo o 24 spojů čili zhruba o jeden až dva autobusy za hodinu a ve špičce o víc; linky do okolních obcí by měly přijít o několik spojů za den, zpravidla od jednoho do šesti; vlaková linka S5 (Kladno–Unhošť–Jeneč–Hostivice–Praha) má dnes 22 spojů a podle standardu 10, přišla by tedy o 12 vlaků za den

- Bezmála 230 středočeských obcí smlouvy s krajem podepisovat nebude, protože se „vejdou do standardu“ a nemají žádné spoje definované jako nadstandardní: kraj tam tedy zajišťuje veřejnou dopravu plně v rámci svého závazku



Zdroj: radní Středočeského kraje Petr Borecký