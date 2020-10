Kauzu, která vyvolala rozruch na politické scéně v rámci kraje i té celostátní, odstartoval web Seznam Zprávy. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal krajský úřad o sdělení výše odměn vyplácených konkrétně vyjmenovaným úředníkům, jež označil jako blízké spolupracovníky hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Krajský úřad poskytl tabulku, která zaujala nejen pravidelným měsíčním opakováním vysokých čísel, ale také tím, že je v anonymizované podobě; bez konkrétních jmen i funkcí. Následovalo hlasité volání, aby hejtmanka zveřejnila konkrétní jména i zdůvodnění odměn.

Jak Pokorná Jermanová, tak ředitel krajského úřadu Jiří Holub reagovali vysvětlováním, že personální záležitosti včetně platů nejsou věcí volených politiků, ale nadřízených jednotlivých úředníků; hejtmanka určuje odměny pouze tomu nejvýše postavenému z nich – řediteli Holubovi.

Ten s odkazem na ochranu osobních údajů sdělit jména odmítl. Při veřejném zasedání krajských zastupitelů sice informoval o vlastních příjmech – loni bral i se všemi odměnami 1,640 milionu korun hrubého a předloni to bylo 1,528 milionu – avšak hovořit o někom dalším odmítl. „Údaje, které by mohly poškodit zaměstnance a jejich rodiny, nikdy nezveřejním,“ zdůraznil. Jeho argumenty (stejně jako krok radního Roberta Bezděka z ANO, jenž o obdobné informace požádal pražský magistrát a ten rovněž poskytl pouze anonymizované částky bez jmen) zájemcům o informace nestačily.

Pře skončila na ministerstvu vnitra, které rozhodlo o povinnosti zveřejnit konkrétní údaje alespoň v případě nejvýše postavených úředníků. Ani pak však kraj neustoupil. V určeném termínu údaje nesdělil a proti příkazu ministerstva se brání správní žalobou podanou k Městskému soudu v Praze.

Zatím se čeká na soud

Přijetí správní žaloby, která došla 22. září, Deníku potvrdila mluvčí soudu Markéta Puci. Připomněla, že samo o sobě to nemá odkladný účinek. Ten by soud musel přiznat – což se zatím nestalo. Totéž říká i Krátoška z ministerstva: „Podání žaloby nemá vliv na právní moc ani vykonatelnost rozhodnutí.“ Ministerstvo vnitra považuje žalobu Středočeského kraje za nepřípustnou a z věcného hlediska nedůvodnou, doplnil dále.

I když kraj informace neposkytl a je možné ukládat mu donucovací pokuty až do výše 100 000 Kč, ministerstvo zatím čeká. „S dalšími kroky (zaslání exekuční výzvy, stanovení náhradní lhůty ke splnění povinnosti a případné navazující ukládání donucovacích pokut) vyčká až do rozhodnutí Městského soudu v Praze o odkladném účinku,“ uvedl Krátoška. Kdy by se soud k jednání v této věci mohl dostat, Puci odhadnout nedokáže. „Ve správním soudnictví se rozhoduje v pořadí, jak věci přišly, pokud to není prioritní,“ konstatovala.

Možná se ale věci změní dřív. Očekávaná budoucí hejtmanka Petra Pecková (za STAN) Deníku řekla, že hned, jakmile k tomu bude mít příležitost, chce prosadit rozhodnutí o vzetí žaloby zpět.

Pohled budoucí hejtmanky

- Údaje o odměnách mám jako hejtmanka v úmyslu zveřejnit, ale zatím je nemám k dispozici; i text podané správní žaloby, který dáme prozkoumat právníkům, jsem získala od ředitele krajského úřadu teprve v úterý večer

- Hned na prvním jednání, kde to bude možné, chci jako hejtmanka navrhnout rozhodnutí o vzetí žaloby zpět; ještě ale musíme vyřešit, zda takto rozhodnout mohou krajští radní, nebo to budou muset udělat zastupitelé

- I když údaje nechce poskytnout krajský úřad, o osudu podané žaloby skutečně mohou rozhodovat politici: krajský úřad nemá první subjektivitu a povinným subjektem je v tomto případě Středočeský kraj

Zdroj: vyjádření Petry Peckové pro Deník