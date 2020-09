Na cestě je zveřejnění detailních informací k příjmům nejlépe odměňovaných úředníků Krajského úřadu Středočeského kraje, o čemž se na stránkách tisku i na politickém kolbišti vedou emotivní debaty. Požadované údaje mají být zájemcům k dispozici do dvou týdnů.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a ředitel krajského úřadu Jiří Holub. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Neochotu ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba doplnit k již publikovaným částkám také konkrétní jména a funkce – s argumentem, že to nejen neumožňuje jeho výklad zákona o krajích, ale takové informace by také mohly vážně poškodit konkrétní zaměstnance i jejich rodiny – částečně zlomilo rozhodnutí ministerstva vnitra. To vydalo informační příkaz určující povinnost některé údaje zveřejnit.