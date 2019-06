Střední Čechy – Své poslední slovo zřejmě ve středních Čechách ještě neřeklo onemocnění spalničkami. Po dvou týdnech klidu, bez hlášení nových pacientů, přišla nyní ve 23. týdnu změna: do statistik přibyl další záznam. Onemocněl neočkovaný kojenec z Prahy-východ.

Spalničky - ilustrační foto | Foto: Stutterstock.com

Počet případů spalniček, potvrzených ve středních Čechách od počátku roku, se tak vyšplhal již na 48. Na infekčních odděleních nemocnic bylo hospitalizováno pět miminek do jednoho roku, tři děti ve věku od jednoho do čtyř let, dvě ve věkovém intervalu pěti do devíti, pět dětí mezi 10 a 15 roky, dva mladiství a 31 dospělých,“ upřesnila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Lilian Rumlová.