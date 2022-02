Nedá mi to a trochu si zavzpomínám. Psal se rok 2010 a všemi oslavovaná Martina se vrátila domů z olympiády ve Vancouveru, poprvé jako olympijská medailistka. Ty medaile přivezla do Velkého Oseka, kde tehdy bydlela, hned tři. Dvě zlaté a jednu bronzovou.

Fenomenální Sáblíková má sedmou olympijskou medaili, v Pekingu brala bronz

Letos se Martina vrátí opět s medailí, jen už ne do Velkého Oseka, kam se přestěhovala za příslibem stavby rychlobruslařské haly. Před dvanácti lety. A hala nestojí dodnes, ani v Oseku, ani nikde jinde. Ten fotoaparát, kterým jsem tehdy Martinu fotografoval, už je v křemíkovém nebi, auto, kterým jsem do Oseka jel, už dávno sešrotovali… a já už taky nejsem v nejlepší kondici. Jenom ta Martina válí dál, jako by žádných dvanáct let nebylo.

Sáblíková po bronzu volala z Pekingu domů. Neskutečná jízda, chválil ji bratr

Ve Velkém Oseku vítali Martinu v roce 2010 stovky lidí. Aby ne… Měl jsem tu čest být s fotoaparátem u toho a na tu skvělou atmosféru nikdy nezapomenu. Vy si ji teď můžete připomenout alespoň v archivní fotogalerii.

Klobouk dolů Martino!