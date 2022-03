„Novým centrem chceme vyhovět nejmodernějším trendům porodnictví. Hlavním důvodem je velká společenská poptávka po tom, abychom se nesoustředili jen na kvalitní zdravotní péči, ale aby bylo zohledněno i to, že ženy chtějí rodit v příjemném prostředí, aby porod proběhl co nejpřirozeněji a aby pro rodičky i rodinu bylo narození miminka zážitkem,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Toman.

Centra porodní asistence už fungují v nemocnicích na pražské Bulovce, v Brně a ve Frýdku-Místku. Čtvrtým v České republice a prvním ve Středočeském kraji je to kolínské. „Rodičkám s nízkým rizikem komplikací budou poskytovat péči porodní asistentky, které přece jen mají k ženám trochu blíž. Chceme, aby vznikla příjemná atmosféra, ve které se bude ženám dobře rodit,“ připomněl Toman.

„Je samozřejmě stanoveno, co je kompetence asistentek a co už lékaře. Asistentky jsou plně erudované pro vedení spontánních, nekomplikovaných porodů, jen to v českém porodnictví není úplně zvykem,“ vysvětluje a připomíná, že porod je dynamický děj, který se může zkomplikovat, proto se rodí v porodnici, aby byl okamžitě po ruce lékař a operační sál.

Nemocnice otevřela zrekonstruované oddělení

Na porodních sálech v kolínské porodnici je deset asistentek, další pracují v rámci oddělení. Sehnat porodní asistentku není zrovna jednoduché, kolínská porodnice má ale výhodu, že je pracovištěm, kam se asistentky chodí školit. Některé už tam poté zůstávají pracovat.

Porodnice chce podle primáře umožnit ženám přítomnost partnera po celou dobu pobytu v porodnici. Pokoje, které jsou vybaveny i lůžky pro tatínky, jsou zatím čtyři, ale jak se centrum bude rozvíjet, bude jich přibývat.

Prostorově má porodnice kapacitu na 1500 porodů ročně. Nyní atakuje hranici 1400 porodů. Pro tento počet má dostatečný počet personálu. Pokud bude porodů více, bude na to nemocnice reagovat.

Ředitel nemocnice Petr Chudomel podle svých slov aktivitu ze strany porodnického oddělení vítá. „Zásadní jsou pro nás tři věci. Je to trend počtu u nás rodících žen, což je indikátor kvality naší péče. Poté spokojenost, tedy zda se očekávání rodiček naplnila. U porodů, které budou vedeny porodní asistentkou, neznamená, že by byly vedeny méně kvalitně. Naplňujeme požadavky doby. Budeme – a to je ta třetí věc, sledovat reálné komplikace, které v průběhu porodu nastaly, a ty pak porovnávat s předchozím obdobím. Abychom mohli říci, že tento projekt v rámci nemocnice je maximálně bezpečný,“ shrnul ředitel.

Porodnice v Kolíně vznikla v roce 1955. V roce 2014 byla uznána intermediálním perinatologickým centrem, což znamená oddělení, které poskytuje specializovanou porodnickou péči, stará se o předčasně rodící maminky už od 31. týdne těhotenství. Gynekologicko-porodnické oddělení bylo před dvěma lety kompletně rekonstruováno nákladem kolem 100 milionů korun. Nyní tam bylo otevřeno centrum porodní asistence. Porodů v Kolíně přibývá, ročně jich je téměř čtrnáct set.